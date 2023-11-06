YKS 2024 ne zaman, hangi gün? ÖSYM YKS TYT AYT YDT sınav tarihleri! YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

2024 yılında ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınavların tarihleriyle ilgili heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM 2024 yılı sınav takvimini duyurdu. Bu takvim sayesinde sınav tarihlerinin yanı sıra başvuru ve sonuç açıklama tarihleri de öğrenilebiliyor. Peki, YKS 2024 ne zaman, hangi gün? ÖSYM YKS TYT AYT YDT sınav tarihleri belli oldu mu? YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte haberin detayı!