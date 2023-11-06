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YKS 2024 ne zaman, hangi gün? ÖSYM YKS TYT AYT YDT sınav tarihleri! YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 06.11.2023 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023
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YKS 2024 ne zaman, hangi gün? ÖSYM YKS TYT AYT YDT sınav tarihleri! YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

Öğrenci adayları ve sınavlara hazırlanan herkes için beklenen an geldi. ÖSYM, 2024 yılına ait sınav takvimini resmi olarak açıkladı. Adaylar saat 14.30 itibariyle sınav tarihleri, başvuru tarihleri ve sonuç açıklama tarihleri gibi önemli bilgilere ulaşabiliyor. Peki, YKS 2024 ne zaman, hangi gün? ÖSYM YKS TYT AYT YDT sınav tarihleri belli oldu mu? YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

2024 yılında ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınavların tarihleriyle ilgili heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM 2024 yılı sınav takvimini duyurdu. Bu takvim sayesinde sınav tarihlerinin yanı sıra başvuru ve sonuç açıklama tarihleri de öğrenilebiliyor. Peki, YKS 2024 ne zaman, hangi gün? ÖSYM YKS TYT AYT YDT sınav tarihleri belli oldu mu? YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte haberin detayı!

2024 YKS NE ZAMAN?

Öğrencilerin merakla beklediği 2024 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) tarihleri olarak açıklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 2024 YKS'nin tarihleri ve oturumları şu şekildedir:

YKS 1. Oturum (TYT): 8 Haziran 2024
YKS 2. Oturum (AYT): 9 Haziran 2024
YKS 3. Oturum (YDT): 9 Haziran 2024

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS başvuruları 01.02.2024 ile 26.02.2024 tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınacak.

KPSS VE MSÜ SINAV TARİHLERİ

ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi), 2024 yılına ait sınav takvimini açıkladı. İşte 2024 yılında gerçekleşecek olan KPSS ve MSÜ sınavlarının tarihleri:

KPSS (KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI) SINAV TARİHLERİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.
KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumu 20 Temmuz 2024 tarihinde, 2. gün oturumu 21 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenecek.
KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde, KPSS Ortaöğretim sınavı ise 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

MSÜ (MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ) SINAV TARİHLERİ

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart 2023 tarihinde düzenlenecek. Sınav sonuçları ise 28 Mart 2023 tarihinde ilan edilecektir.

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