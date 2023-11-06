2024 KPSS sınav takvimi ÖSYM tarafından açıkladı! Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Ön Lisans, Ortaöğretim, ÖABT sınavı ne zaman?

Binlerce öğrencinin merakla beklediği 2024 KPSS sınav takvimi, ÖSYM tarafında açıklandı. 2024 yılı içerisinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), KPSS Ön Lisans, KPSS Ortaöğretim ve PSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) olmak üzere 6 farklı sınav düzenleyecek olan kurum, sınavların hangi tarihte yapılacağını kalem kalem kalem açıkladı. İşte 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınavlarının yapılacağı tarihler…

ÖSYM 2024 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) TAKVİMİNİ AÇIKLADI