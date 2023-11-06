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Haberler Eğitim Haberleri 2024 KPSS sınav takvimi ÖSYM tarafından açıkladı! Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Ön Lisans, Ortaöğretim, ÖABT sınavı ne zaman?

2024 KPSS sınav takvimi ÖSYM tarafından açıkladı! Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Ön Lisans, Ortaöğretim, ÖABT sınavı ne zaman?

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2024 KPSS sınav takvimi ÖSYM tarafından açıkladı! Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Ön Lisans, Ortaöğretim, ÖABT sınavı ne zaman?

ÖSYM 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav tarihlerini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Bütün yıl bu sınavlara hazırlanan adaylar sınavı kazanmaları halinde meslek hayatlarına atılmaya hak kazanacaklar. İşte tüm öğrencilerin merakla beklediği 2024 KPSS sınav takvimi…

Binlerce öğrencinin merakla beklediği 2024 KPSS sınav takvimi, ÖSYM tarafında açıklandı. 2024 yılı içerisinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), KPSS Ön Lisans, KPSS Ortaöğretim ve PSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) olmak üzere 6 farklı sınav düzenleyecek olan kurum, sınavların hangi tarihte yapılacağını kalem kalem kalem açıkladı. İşte 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınavlarının yapılacağı tarihler…

ÖSYM 2024 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) TAKVİMİNİ AÇIKLADI

Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri Sınavı Ne Zaman Düzenlenecek? (2024 KPSS)

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sınavı 14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

2024 KPSS Alan Bilgisi Sınavı Ne Zaman Düzenlenecek?

KPSS KPSS Alan Bilgisi Sınavı bu yıl 20-21 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınavı Ne Zaman Düzenlenecek?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı bu yıl 4 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenecek.

2024 KPSS Ön Lisans Sınavı Ne Zaman Düzenlenecek?

KPSS Ön Lisans Sınavı bu yıl 1 Eylül 2024 tarihinde düzenlenecek.

2024 Ortaöğretim KPSS Sınavı Ne Zaman Düzenlenecek?

Ortaöğretim öğrencileri tarafından heyecanla beklenen 2024 Ortaöğretim KPSS 15 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek.

2024 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Sınavı Ne Zaman Düzenlenecek?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı bu yıl 22 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek.

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