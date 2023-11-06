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KYK BURS/KREDİ BAŞVURU SORGULAMA e-Devlet/kygm.gsb.gov.tr | 2023-2024 GSB KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, duyurusu geldi mi?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.11.2023
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KYK BURS/KREDİ BAŞVURU SORGULAMA e-Devlet/kygm.gsb.gov.tr | 2023-2024 GSB KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, duyurusu geldi mi?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları, 12 Ekim - 19 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden tamamlandı. Bu dönemde başvurularını eksiksiz bir şekilde gerçekleştiren öğrenciler, şimdi KYK burs sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. "KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. KYK burs sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından belirlenen tarih merakla bekleniyor. İşte 2023-2024 KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih...

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının heyecanla beklenildiği bu dönemde, geçtiğimiz yılın açıklama takvimine bakarak bir beklenti oluşturuluyor. Hatırlatmak gerekirse, KYK burs sonuçları geçtiğimiz yıl 16 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Başkan Erdoğan'ın son Kabine Toplantısı sonrasında 2023-2024 KYK burs ücretlerinin duyurulması, öğrencilerin gözünü KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirmesine neden oldu. "KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları öğrenciler arasında merakla araştırılıyor. İşte konuya ilişkin son duyurulur...

2023-2024 KYK BURS SONUÇ DUYURUSU GELDİ Mİ?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Burs başvurusu değerlendirme süreci başlarken 12 farklı devlet kurumundan alınan bilgiler öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdiği bilgiler ile karşılaştırılıyor. Burs verilirken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici olacak.

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta açıklanmıştı. Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl kasım ayının ortalarına doğru açıklanması bekleniyor.

BURS ÖDEMELERİ NASIL KESİLİR?

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2024 yılı kredi burs miktarları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

İşte 2023-2024 yılı burs ve kredi miktarları

📍Lisans öğrencileri 1250 TL'den 2000 TL'ye

📍Yüksek lisans öğrencileri 2500 TL'den 4000 TL'ye

📍Doktora öğrencileri 3750 TL'den 6000 TL'ye yükselmiş oldu.

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