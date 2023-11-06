KYK BURS/KREDİ BAŞVURU SORGULAMA e-Devlet/kygm.gsb.gov.tr | 2023-2024 GSB KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, duyurusu geldi mi?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?