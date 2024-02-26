YKS-2024 geç başvuruları ne zaman başlayacak? YKS (TYT-AYT-YDT) geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS GEÇ BAŞVURU İŞLEMLERİ VE ÜCRETLERİ:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvime göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru işlemleri 26 Şubat Pazartesi günü saat 23.59'da sona erdi. Şu an için ÖSYM veya herhangi bir resmi kaynaktan başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Normal başvuru sürecinde başvurusunu tamamlamayan adaylar, geç başvuru tarihine kadar işlem yapamayacaklar. YKS'ye katılmak isteyen ancak sınav ücretini yatırmayan adaylar ise geç başvuru günlerinde sınav ücretini anlaşmalı bankalar veya ÖSYM'nin e-Ödemeler bölümünden yatırabilecekler.