YKS-2024 geç başvuruları ne zaman başlayacak? YKS (TYT-AYT-YDT) geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
Milyonlarca öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarına başvuru yapmaya devam ediyor. Sınavlara katılacakları oturumları belirleyerek sınav ücretini yatıranların başvuru sürecini tamamlamış olmaları gerekiyor. Ancak, AYT, TYT ve YDT oturumlarına katılmak isteyen ancak işlemlerini gerçekleştirmeyenler, son başvuru takvimini gündemlerine aldılar. Peki YKS-2024 geç başvuruları ne zaman başlayacak?
AYT, TYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylar, YKS son başvuru tarihlerini araştırıyorlar. Lise mezunları ve 12. sınıf öğrencileri, bu yıl Haziran ayında düzenlenecek sınavlara katılım sağlayacaklar. ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle başvurularını gerçekleştirecekler. ÖSYM, geç başvuru takvimini daha önce duyurmuştu ve belirlenen takvim doğrultusunda üniversite sınavı başvurularını yapmayan adaylar, geç başvuru tarihlerinde sınava müracaat edebilecekler.
YKS GEÇ BAŞVURU İŞLEMLERİ VE ÜCRETLERİ:
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvime göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru işlemleri 26 Şubat Pazartesi günü saat 23.59'da sona erdi. Şu an için ÖSYM veya herhangi bir resmi kaynaktan başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor.
Normal başvuru sürecinde başvurusunu tamamlamayan adaylar, geç başvuru tarihine kadar işlem yapamayacaklar. YKS'ye katılmak isteyen ancak sınav ücretini yatırmayan adaylar ise geç başvuru günlerinde sınav ücretini anlaşmalı bankalar veya ÖSYM'nin e-Ödemeler bölümünden yatırabilecekler.
GEÇ BAŞVURU İŞLEMLERİ VE ÜCRETLER:
YKS geç başvuru işlemleri, 2024 yılı için 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Normal başvuru sürecinde belirlenen üniversite sınavı başvuru ücreti her oturum için 290 TL olarak belirlenmişti. Ancak, geç başvuru yapan adaylardan sınav ücreti %50 zamlı olarak alınacaktır. YKS geç başvuru ücreti oturum başına 442,5 TL ödenmesi gerekiyor.
YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
YKS geç başvuru işlemi de normal başvuru adımlarını izleyerek yapılıyor. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak başvurusunu tamamlayabiliyor.
AYT- TYT VE YDT SINAV TARİHLERİ
❗TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) : 8 HAZİRAN CUMARTESİ
❗ALAN YETERLİLİK TESTİ (AYT) : 9 HAZİRAN PAZAR
❗YABANCI DİL TESTİ (YDT) : 9 HAZİRAN PAZAR (öğleden sonra)
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- YKS-2024 geç başvuruları ne zaman başlayacak? YKS (TYT-AYT-YDT) geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
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