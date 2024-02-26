ÖZDEBİR YKS-4 sonuç sorgulama | Özdebir Türkiye Geneli 4. deneme sonuçları açıklandı mı? Soru ve Cevap anahtarı yayımlandı mı?

ÖZDEBİR DENEME SINAVLARINA NASIL KATILINIR?

Deneme Sınavlarını Uygulamak İsteyen Kurumlar;

Bayimiz olan il ve ilçelerde bayiler ( http://www.ozdebir.org.tr/bayilerimiz ) aracılığı ile

Bayimiz olmayan yerlerde/bayilerle iletişim kurulamama durumunda ise www.ozdebir.org.tr adresindeki; "Online İşlem Merkezi" Modülü'nden https://www.ozdebir.org.tr/online sisteme üye olarak sipariş verebilirler. ("Online İşlem Merkezi"nde yeni kayıt oluşturma Kurumsal Kimlik Bilgileri ile yapılır ve Kurumumuzca onaylanması durumunda sipariş sistemine erişim sağlanır.)