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ÖZDEBİR YKS-4 sonuç sorgulama | Özdebir Türkiye Geneli 4. deneme sonuçları açıklandı mı? Soru ve Cevap anahtarı yayımlandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2024
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ÖZDEBİR YKS-4 sonuç sorgulama | Özdebir Türkiye Geneli 4. deneme sonuçları açıklandı mı? Soru ve Cevap anahtarı yayımlandı mı?

Öğrencilerin büyük bir merakla beklediği ve 23 Şubat'ta başlayan Özdebir Türkiye Geneli TYT-AYT Deneme Sınavı, eğitim hayatlarında önemli bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor. Binlerce genç için heyecan verici bir süreç olan bu sınav, üniversiteye hazırlık sürecinde kendilerini sınamalarına ve bilgi ile becerilerini objektif bir şekilde değerlendirmelerine olanak tanıyor.

Özdebir tarafından düzenlenen Türkiye Geneli TYT Deneme Sınavı, 23 Şubat'ta başladı ve 26 Şubat'ta sona eriyor. Ülke genelinde büyük ilgi gören bu sınav, binlerce öğrenciyi bir araya getirerek Temel Yeterlilik Testi (TYT) konularında kendilerini değerlendirme fırsatı sunuyor. Peki ÖZDEBİR Türkiye geneli 4. deneme sonuçları açıklandı mı?

ÖZDEBİR 4. SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Henüz sonuçlar hakkında resmi açıklama gelmedi. Türkiye genelinde uygulanan sınavların kesin sonuçları sınav tarihini izleyen 7-10. günden itibaren alınabilir.

SINAV TAKVİMİ 2024

SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

Özdebir deneme sınav sonuçlarına, İl - İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Kurumlar, Bayiler kurum kodu ve şifreleri ile Öğrenciler, kodladıkları T.C. Kimlik Numarası veya Telefon Numarası ile "Sınav Sonuçları" modülünden erişebilirler.

ÖZDEBİR DENEME SINAVLARINA NASIL KATILINIR?

Deneme Sınavlarını Uygulamak İsteyen Kurumlar;

Bayimiz olan il ve ilçelerde bayiler ( http://www.ozdebir.org.tr/bayilerimiz ) aracılığı ile

Bayimiz olmayan yerlerde/bayilerle iletişim kurulamama durumunda ise www.ozdebir.org.tr adresindeki; "Online İşlem Merkezi" Modülü'nden https://www.ozdebir.org.tr/online sisteme üye olarak sipariş verebilirler. ("Online İşlem Merkezi"nde yeni kayıt oluşturma Kurumsal Kimlik Bilgileri ile yapılır ve Kurumumuzca onaylanması durumunda sipariş sistemine erişim sağlanır.)

ÖZDEBİR CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

Özdebir sınav sonuçları için henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

Sınav sonuçlarına, İl - İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Kurumlar, Bayiler kurum kodu ve şifreleri ile Öğrenciler, kodladıkları T.C. Kimlik Numarası veya Telefon Numarası ile "Sınav Sonuçları" modülünden erişebilirler.

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