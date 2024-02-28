2024 DGS SINAV TAKVİMİ: DGS başvuruları ne zaman başlayacak? Sınav ve sonuç ekranı için…
2 Yıllık eğitimini 4 yıllık lisans programına çevirmek isteyen öğrenciler için ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav takvimini açıkladı. İşte 2024 DGS başvuru, sınav sonuç tarihleri…
2024 DSG sınav takvimi belli oldu. 2 yıllık eğitim ve öğretim hayatını 4 yıllık yani lisans programına çevirmek isteyen öğrenciler DSG başvurularını sabırsızlıkla bekliyor. Her yıl büyük ilgi gören DGS sınavı için 2024 takvimi belli oldu. Başvurular ise ÖSYM üzerinden gerçekleştirilecek. İşte başvuru, sınav ve sonuç tarihleri…
DSG SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM yayınladığı takvim ile 2024 sınav takvimiyle birlikte DGS başvuru ve geç başvuru tarihlerini açıkladı.
Açıklanan takvimin ışığında 2024 DGS başvuruları 10 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak ve 20 Mayıs'ta sona erecek. Geç başvurular ise 28 Mayıs'ta alınacak.
DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber yukarıda bulunan takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden sınava başvuru yapacak.
Ardından anlaşmalı bankalar veya ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümünden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.
2024 DSG SINAVI NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
DSG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.
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