2024 DGS SINAV TAKVİMİ: DGS başvuruları ne zaman başlayacak? Sınav ve sonuç ekranı için…

2024 DSG sınav takvimi belli oldu. 2 yıllık eğitim ve öğretim hayatını 4 yıllık yani lisans programına çevirmek isteyen öğrenciler DSG başvurularını sabırsızlıkla bekliyor. Her yıl büyük ilgi gören DGS sınavı için 2024 takvimi belli oldu. Başvurular ise ÖSYM üzerinden gerçekleştirilecek. İşte başvuru, sınav ve sonuç tarihleri…