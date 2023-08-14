YKS 2023 tercihleri ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu? ÖSYM sorgulama ekranı...
Üniversite hayatına giriş yapmak isteyen binlerce genç, YKS tercih sonuçlarına odaklanmış durumda. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte, öğrenci ve ailelerinin bekleme süreci daha da yoğunlaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi sitesi düzenli olarak ziyaret edilirken, YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusundaki merak da arttı. Peki YKS 2023 tercihleri ne zaman açıklanacak?
Üniversite adaylarının büyük bir merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS tercih dönemi, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşmiş ve tercihlerin tamamlanmasının ardından 9 Ağustos tarihinden itibaren tercih sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Üniversite adayları, geleceklerini şekillendireceksonuçları öğrenmek için sabırsızlınırken bir yandan da, "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu araştırıyor. İşte detayları...
YKS 2023 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
2023 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Geçen yıl YKS tercihleri 5 Ağustos'ta bitmiş sonuçlar 15 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu süre hesaplandığında 2023 üniversite tercih sonuçlarının 18 Ağustos 2023 Cuma günü açıklanması bekleniyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkındaki son dakika gelişmeleri, ÖSYM'nin internet sitesinden takip edilebilir.
YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, üniversite yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
2023 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirdi.
YKS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim kurumu ve bölümüne yerleşen adaylar, üniversiteye kayıt hakkı kazanacak.
YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri, 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik üniversite kayıtları ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.
Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.
Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak.
Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinden bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adayların ise mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Ocak 2024 Çarşamba günü mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde, asıl kayıtları yapılacak.
Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.
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