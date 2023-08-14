YKS 2023 tercihleri ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu? ÖSYM sorgulama ekranı...

Üniversite adaylarının büyük bir merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS tercih dönemi, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşmiş ve tercihlerin tamamlanmasının ardından 9 Ağustos tarihinden itibaren tercih sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Üniversite adayları, geleceklerini şekillendireceksonuçları öğrenmek için sabırsızlınırken bir yandan da, "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu araştırıyor. İşte detayları...

YKS 2023 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2023 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Geçen yıl YKS tercihleri 5 Ağustos'ta bitmiş sonuçlar 15 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu süre hesaplandığında 2023 üniversite tercih sonuçlarının 18 Ağustos 2023 Cuma günü açıklanması bekleniyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkındaki son dakika gelişmeleri, ÖSYM'nin internet sitesinden takip edilebilir.