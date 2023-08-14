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AÖL ek sınav ne zaman yapılacak, var mı? Açık Lise 2023-2023 ek sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.08.2023
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AÖL ek sınav ne zaman yapılacak, var mı? Açık Lise 2023-2023 ek sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

"AÖL ek sınav ne zaman yapılacak, var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları çevrim içi olarak tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimi doğrultusunda 28 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen sınavlar şimdi sonuç aşamasında. Peki, AÖL ek sınav ne zaman yapılacak, var mı? Açık Lise 2023-2023 ek sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

"AÖL ek sınav ne zaman yapılacak, var mı? Açık Lise 2023-2023 ek sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları, 28 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlendi. Şimdi ise sonuçlar için MEB'den son dakika açıklaması bekleniyor. Sonuçların erişime açılmasının ardından istediği puanı elde edemeyen binlerce açık lise öğrencisinin gözü ek sınav tarihleri takvimine çevrilecek. Peki, AÖL ek sınav ne zaman yapılacak, var mı? Açık Lise 2023-2023 ek sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3. Dönem Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı.

Sonuçlar genellikle 1-2 hafta içinde erişime açılıyor. Buna göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının Ağustos ayının son günlerine kadar açıklanması bekleniyor.

Konu ile ilgili MEB'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

AÖL EK SINAV VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrenciler, ''2023 Açık Lise AÖL ek sınav olacak mı?'' sorusunun yanıtını merak ediyor. 2021 yılında ve daha önceki dönemlerde yapılan ek sınavların bu sene uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), son olarak 2021 yılında ek sınav yapmıştı. Ancak MEB tarafından bu yıl AÖL ek sınav olup olmayacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

3. dönem sınav sonuçlarının erişime açılması ile bu konu netlik kazanacak. Konuyla ilgili bilgiler geldikçe haberimizde yer verilecektir.

AÇIK LİSE EK SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılım sağlayabilmektedir.

Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında duyurulmaz. Ek sınavların dönemden sayılıp sayılmayacağı Bakan oluruyla belirlenir.

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