AÖL ek sınav ne zaman yapılacak, var mı? Açık Lise 2023-2023 ek sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), son olarak 2021 yılında ek sınav yapmıştı. Ancak MEB tarafından bu yıl AÖL ek sınav olup olmayacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

3. dönem sınav sonuçlarının erişime açılması ile bu konu netlik kazanacak. Konuyla ilgili bilgiler geldikçe haberimizde yer verilecektir.