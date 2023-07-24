LGS boş kontenjanlar açıklandı mı? MEB LİSE TABAN PUANLARI 2023 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler...
Lise tercih sonuçlarının açıklanması sonrası LGS boş kontenjanlar, taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırması hız kazandı. Yerleşemeyen öğrenciler 24-28 Temmuz tarihleri arasında 1. nakil tercihlerini gerçekleştirebilecekler. Peki, 2023 LGS boş kontenjanlar, yüzdelik dilim ve taban puanları açıklandı mı? İşte, konuya ilişkin detaylar...
LGS boş kontenjanlar, 2023 lise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte araştırma konusu oldu. LGS tercih sonuçlarının erişime açılmasının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri bilgisi ile yeniden tercih yapacak. Bu noktada gözler "LGS boş kontenjan açıklandı mı?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 MEB lise boş kontenjanlar...
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde açıklandı:
LGS 2. TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 31 Temmuz 2023 ve 07 Ağustos 2023 tarihlerinde ilan edilecektir.
Lise tercih takvimine göre boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 8-16 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.
LGS BOŞ KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tercih sonuçları ardından okullara yerleştirmelerin ardından LGS boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisinin MEB tarafından paylaşılması bekleniyor.
ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 95'İ YERLEŞTİ
Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 204 bin 812 kontenjanın 200 bin 310'u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı % 97,80 olarak gerçekleşti.
Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanların dışında, ilk yerleştirme döneminde;
Fen liselerindeki 40 bin 380 ve sosyal bilimler liselerindeki 10 bin 740 kontenjanın tamamı doldu.
Anadolu liselerinde bulunan 71 bin 90 kontenjana 70 bin 944 öğrenci yerleşti ve Anadolu liselerinin kontenjan doluluk oranı yüzde 99,79 oldu.
Anadolu imam hatip liselerinde bulunan 42 bin 76 kontenjana 40 bin 430 öğrenci yerleşti ve bu okul türünün kontenjanlarındaki doluluk oranı yüzde 96,09 oldu.
NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.
İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.
08 - 16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.
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