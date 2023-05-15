YKS 2023 TARİHLERİ | Ne zaman? YKS AYT-TYT-YDT sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?

YKS ne zaman yapılacak sorusu arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Yüz binlerce aday üniversiteye adım atabilmek için AYT-YDT-TYT olmak üzere üç oturumda ter dökecek. Sınav giriş yerlerinin ve belgelerinin de ne zaman açıklanacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Peki YKS AYT-TYT-YDT sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? İşte tüm detaylar...