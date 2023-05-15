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YKS 2023 TARİHLERİ | Ne zaman? YKS AYT-TYT-YDT sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2023 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023
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YKS 2023 TARİHLERİ | Ne zaman? YKS AYT-TYT-YDT sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?

Üniversite sınavı olan YKS'ye girecek olan adaylar detaylarını araştırmaya başladı. Sınav başvuruları tamamlanan YKS için sınav tarihleri ve giriş belgeleri öğrenilmeye çalışılıyor. 2023 Yükseköğretim Kurumları sınavı için geri sayım sürüyor. Peki YKS ne zaman, hangi tarihte? AYT-TYT-YDT sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?

YKS ne zaman yapılacak sorusu arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Yüz binlerce aday üniversiteye adım atabilmek için AYT-YDT-TYT olmak üzere üç oturumda ter dökecek. Sınav giriş yerlerinin ve belgelerinin de ne zaman açıklanacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Peki YKS AYT-TYT-YDT sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? İşte tüm detaylar...

2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu.

Buna göre; 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.

YKS Konuları

Yükseköğretim Kurulu YKS'ye girecek üniversite adayları için yaptığı açıklamada adayların 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf tutulmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

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