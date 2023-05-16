Açık Öğretim Ortaokul 5. 6. 7. 8. sınıf sınav sonuç sorgulama ekranı! AÖO sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖO sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Binlerce öğrenci ortaokul eğitimini açıktan tamamlıyor. 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri sınavlarını online olarak 24 Nisan ila 30 Nisan aralığında tamamladı. Peki AÖO sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 5. 6 7. 8. sınıf AÖO sonuç sorgulama ekranı...
Açık Öğretim Ortaokul sınav sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. 5. 6. 7. ve 8. sınıfları yakından ilgilendiren AÖO sınav sonuçları arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Binlerce öğrenci nisan ayı içerisinde online olarak sınav sürecini tamamladı. Peki AÖO sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...
AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU SINAV SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24-30 Nisan arasında düzenlenen Açık Öğretim Ortaokulu 2. dönem sınav sonuçları henüz açıklanmadı.
Konuyla ilgili resmi bir açıklama veya duyuru bulunmuyor. AÖO sınav sonuçları, açık lise sınav sonuçlarıyla aynı anda duyurulacak. Açık Öğretim Ortaokulu sınav sonuçlarının en geç önümüzdeki haftaya kadar erişime açılması bekleniyor.
AÖO SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI
Açık Öğretim ortaokulu sınav sonuçları AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar öğrenci numarası/ T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuçları öğrenebilecek. Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacak.
AÖK AÖO SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!
AÖO SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebileceklerdir. T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sisteme giriş yapan adaylar, sınavdan kaç puan aldıklarını öğrenebilecek. Sonuç ekranında sınav soru ve cevapları yayınlanmayacak.
27. Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir
SINAV NASIL GEÇERSİZ SAYILIR?
Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girmek,
Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi ya da öğrencinin başkası adına soruları cevaplaması,
Öğrencinin sınavı teknik hilelerle (ekran karartma, ekran kilitleme, vb.) duraklatması ya da sınavın güvenliğini ve akışını etkileyecek herhangi bir eylemde bulunması veya öğrencinin sınav sırasında ekran dışına çıkması,
Sınav kurallarının ihlal edilmesi,
Öğrencinin, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için daha önce yapılan sınavlara katılmış olması durumlarında, geçersiz sayılacaktır.
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