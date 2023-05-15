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Yaz tatili ne kadar, kaç gün sürecek? MEB 2023 yaz tatili ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2023
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Yaz tatili ne kadar, kaç gün sürecek? MEB 2023 yaz tatili ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

"Yaz tatili ne kadar, kaç gün sürecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yaz tatili tarihlerine odaklanmış durumda. Yoğun ve yorucu bir dönemin ardından en uzun soluklu tatilin keyfini çıkarmaya hazırlanan öğrenciler yaz tatilinin kaç gün süreceğini ve ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Yaz tatili ne kadar, kaç gün sürecek? MEB 2023 yaz tatili ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

"Yaz tatili ne kadar, kaç gün sürecek? MEB 2023 yaz tatili ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen yoğun bir eğitim döneminin ardından dinlenme fırsatı yakalayacak. Öğrenciler, aileleri ve öğretmenler yaz tatili takvimine göre tatil planlaması yapacaklar. Peki, Yaz tatili ne kadar, kaç gün sürecek? MEB 2023 yaz tatili ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

MEB TÜM İLLERE YAZI GÖNDERDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Mahmut Özer'in imzasıyla " "Yaz Tatili ve 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Faaliyetleri" konulu yazıyı 81 ile gönderdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılının 16 Haziran'da sona ereceğini vurgulayarak afet bölgesindeki 11 ilde öğrenme kayıplarının giderilmesi için 1 Ağustos -1 Eylül tarihleri arasında yaz okullarında destekleme ve yetiştirme kurslarının açılacağını söyledi.

Bu kurslar 2. sınıftan 12. sınıfa kadar devam edecek. Öğrenci ve öğretmenler istedikleri il veya ilçedeki okul ve kurumlarda kurslara katılabilecek. Bakan Özer açıklamasının devamında 4. sınıftan 12. sınıfın sonuna kadar öğrenim gören istekli öğrenciler için 3 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelinde yaz okullarının açılacağının altını çizdi.

Afet bölgesinde yer alan 11 ilde, bu eğitim öğretim yılının ikinci dönemindeki öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla hazırlanacak programların 2023-2024 eğitim yılının ilk 4 haftasında eğitim ve öğretim faaliyetleriyle birlikte sürdürülecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminde bir değişikliğe gitmedi. Okullar dönem başında planlandığı gibi 16 Haziran tarihinde kapanacak ve yaz tatili başlayacak. Konuyla ilgili daha önce açıklama yapan Bakan Mahmut Özer " 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız." ifadelerini kullandı. Öğrenciler için ikinci dönem son ders zili 16 Haziran'da çalacak. Ancak henüz 2023-2024 eğitim takvimi duyurulmadı. Yaz tatilinin biteceği tarih yeni takvimde yer alacak. Geçtiğimiz yıl uygulanan takvim şu şekilde;

2022-2023 okulların açılması 12 Eylül

14-18 Kasım birinci ara tatil

23 Ocak- 3 Şubat yarıyıl tatili (deprem sonrası uzadı)

İkinci dönemin başlangıcı 20 Şubat 2023

17-20 Nisan ikinci ara tatil

2022-2023 okulların kapanış tarihi 16 Haziran

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