"Yaz tatili ne kadar, kaç gün sürecek? MEB 2023 yaz tatili ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen yoğun bir eğitim döneminin ardından dinlenme fırsatı yakalayacak. Öğrenciler, aileleri ve öğretmenler yaz tatili takvimine göre tatil planlaması yapacaklar. Peki, Yaz tatili ne kadar, kaç gün sürecek? MEB 2023 yaz tatili ne zaman, hangi tarihte yapılacak?