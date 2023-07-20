YKS 2023 sonuçları son dakika açıklandı! 20 Temmuz YKS (AYT-TYT-YDT) e-Devlet sorgulama ekranı! turkiye.gov.tr!
Haziran ayı içerisinde tüm oturumları tamamlanan YKS'de nefesler tutuldu. Hedefledikleri üniversitenin bölümlerine yerleşmek isteyen yüzbinlerce aday için sonuç duyurusu geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) son dakika sonuçları açıkladı. Peki YKS sonuçları TC ile sorgulama 2023 nasıl yapılır? İşte YKS üniversite sonuçları sorgulama sayfası...
YKS sonuçları için nefesler tutulurken heyecanlı bekleyiş de sona erdi. Adaylar son dakika gelişmelerini araştırmaya başladı. 3 oturumdan oluşan üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü saat 07.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı. Peki YKS sonuçları TC ile sorgulama 2023 nasıl yapılır? YKS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların cevapları...
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2023 ÖSYM sınav takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da ilan edilecek. Sınav sonuçları ÖSYM sonuç sayfasında görüntülenecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile YKS sonuçlarını kontrol edebilecek.
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2023 YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy: Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak.
Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
YKS TERCİHLERİNDE KAÇ TERCİH HAKKI BULUNUYOR?
YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.
2023 YKS TABAN PUNLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLLİ OLDU MU?
2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak.
YKS sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar yer alacak.
2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
2022 yılında üniversitelerin ön lisans ve lisans taban ile tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları adaylara pusula oldu. Adaylar geçen seneki puanları öğrenmek için Yükseköğretim Kurulu'nun resmi internet sitesi ''yokatlas.yok.gov.tr'' üzerinden geçmiş yıllara ait taban puanlar, üniversite kontenjanlar gibi pek çok bilgilere bakabilir.
İPTAL EDİLEN SORU VAR MI?
ÖSYM Başkanı Ersoy: "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır."
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