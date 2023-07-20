Bursa Uludağ Üniversitesi bölümleri 2023! Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları / kontenjanları! 2 - 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda TYT, AYT ve YDT oturumları tamamlandı ve milyonlarca üniversite adayı gözlerini tercih dönemine çevirdi. YKS sonuçlarının ardından hangi üniversitede, hangi bölümün, kaç puanla öğrenci aldığı sorgulanıyor. Birçok adayın merak ettiği konulardan biri de Uludağ Üniversitesi'nin bölümleri ve taban puanları oldu. İşte 2023 yılı Uludağ Üniversitesi bölümleri ve taban puanları!