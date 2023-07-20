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ÖSYM şifremi unuttum, ne yapmalıyım? YKS aday şifresi nasıl yenilenir? 2023 YKS sonuçları ÖSYM AİS aday şifresi alma

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2023 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
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ÖSYM şifremi unuttum, ne yapmalıyım? YKS aday şifresi nasıl yenilenir? 2023 YKS sonuçları ÖSYM AİS aday şifresi alma

YKS'ye giren milyonlarca aday sonuç duyurusunun açıklanmasıyla birlikte heyecanla ÖSYM aday sayfasına erişmeye çalışıyor. Ancak heyecanlı bekleyiş sırasında şifresini unutanlar konuya ilişkin ne yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki YKS aday şifresi nasıl yenilenir? ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır?

YKS'ye giren milyonlarca aday sonuç duyurusunun açıklanmasıyla birlikte heyecanla ÖSYM aday sayfasına erişmeye çalışıyor. Ancak heyecanlı bekleyiş sırasında şifresini unutanlar konuya ilişkin ne yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki YKS aday şifresi nasıl yenilenir? ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır?

ÖSYM AİS ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.

e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.

ÖSYM ŞİFRESİ YENİLEME VE GÜNCELLEME

ÖSYM AİS aday şifresi güncellemek ve değiştirmek için de;

ÖSYM Aday Işlemleri sayfasından T.C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik numarası girilir.

Ardından şifre oluştururken, güvenlik sorusu ve cevabı da eksiksiz olarak girilir.

Tüm bilgiler tam olarak doldurulduktan sonra şifre yenilenecektir.

ÖSYM ADAY ŞİFRESİ NEDİR?

ÖSYM aday şifresi, sadece o kişinin bildiği özel soruların cevaplanmasıyla oluşturulan ve adayın kendisinden başkasının onun adına işlem yapabilmesini engelleyen bir güvenlik şifresidir.

ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir.

Bu şifre, adayın sisteme ilk girdiği anda aday tarafından bizzat değiştirilir. Bu şifreler kriptolu ve geriye dönüşümsüz olarak ÖSYM'nin sisteminde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi görmesi, bilmesi ve edinmesi mümkün değildir.

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