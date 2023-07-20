YKS 2023 iptal edilen soru var mı, Hangi sorular çıkarıldı? Eyfel, Maskelenmiş Depresyon, Leyla ile Mecnun...

YKS'de iptal edilen ya da çıkarılan bir soru var mı adaylar tarafından merak ediliyor. Haziran ayında tüm oturumları sonlanan üniversite sınavı 20 Temmuz Perşembe itibarıyla açıklandı. Sonuçlarını öğrenen adaylar bir yandan da "YKS iptal edilen soru var mı?" sorusunu araştırmaya başladı. Konuya ilişkin detayları ÖSYM Başkanı açıkladı. İşte detaylar...