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YKS 2023 iptal edilen soru var mı, Hangi sorular çıkarıldı? Eyfel, Maskelenmiş Depresyon, Leyla ile Mecnun...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2023 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
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YKS 2023 iptal edilen soru var mı, Hangi sorular çıkarıldı? Eyfel, Maskelenmiş Depresyon, Leyla ile Mecnun...

YKS'de iptal edilen ya da çıkarılan bir soru var mı adaylar tarafından merak ediliyor. Haziran ayında tüm oturumları sonlanan üniversite sınavı 20 Temmuz Perşembe itibarıyla açıklandı. Sonuçlarını öğrenen adaylar bir yandan da "YKS iptal edilen soru var mı?" sorusunu araştırmaya başladı. Konuya ilişkin detayları ÖSYM Başkanı açıkladı. İşte detaylar...

YKS'de iptal edilen ya da çıkarılan bir soru var mı adaylar tarafından merak ediliyor. Haziran ayında tüm oturumları sonlanan üniversite sınavı 20 Temmuz Perşembe itibarıyla açıklandı. Sonuçlarını öğrenen adaylar bir yandan da "YKS iptal edilen soru var mı?" sorusunu araştırmaya başladı. Konuya ilişkin detayları ÖSYM Başkanı açıkladı. İşte detaylar...

2023 YKS İPTAL EDİLEN SORU VAR MI?

ÖSYM Başkanı Ersoy: "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır."

YKS GEÇTİĞİMİZ YILLARDA İPTAL EDİLEN SORU OLDU MU?

2022, 2021 ve 2020 YKS'de, üç oturumda uygulanan testlerde iptal edilen soru olmadı.

2019 yılında ise TYT Soru Kitapçığı'ndaki matematik testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi. Bu kapsamda, geçerli olan soruların puan değerleri yeniden saptanarak puanlama yapıldı.

SORU İPTALİNDE NE YAPILIR, PUAN NASIL HESAPLANIR?

MADDE 66- 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin; Maddenin yasalaşması halinde, iptaline karar verilen soruların herkes için doğru kabul edilmesi uygulaması terk edilecek, iptal edilen sorular değerlendirme dışında bırakılarak, geçerli soruların puan değeri yeniden belirlenecektir.

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