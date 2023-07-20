2023 YKS yerleştirme puanı nedir, ne demek? Ek puanlı yerleştirme ne anlama geliyor? YKS tercihleri hangi puana göre yapılır?

HAM PUAN NEDİR?

Ham puan, üniversite sınavı da dahil olmak üzere adayın bir testte elde ettiği ve üzerine okul puanı veya ek puanlar eklenmemiş sonucu kesin olmayan puan türüdür. Ham puan, sınav sonucuna okul puanı eklenmemiş hâlidir.