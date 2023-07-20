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2023 YKS yerleştirme puanı nedir, ne demek? Ek puanlı yerleştirme ne anlama geliyor? YKS tercihleri hangi puana göre yapılır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2023
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2023 YKS yerleştirme puanı nedir, ne demek? Ek puanlı yerleştirme ne anlama geliyor? YKS tercihleri hangi puana göre yapılır?

Haziran ayı içerisinde gerçekleşen YKS 2023 sonuçları 20 Temmuz Perşembe itibarıyla açıklandı. Sınav puanlarını öğrenen adaylar arama motorlarında "2023 YKS yerleştirme puanı nedir, ne demek?" "Ek puanlı yerleştirme ne anlama geliyor?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

Haziran ayı içerisinde gerçekleşen YKS 2023 sonuçları 20 Temmuz Perşembe itibarıyla açıklandı. Sınav puanlarını öğrenen adaylar arama motorlarında "2023 YKS yerleştirme puanı nedir, ne demek?" "Ek puanlı yerleştirme ne anlama geliyor?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

HAM PUAN NEDİR?

Ham puan, üniversite sınavı da dahil olmak üzere adayın bir testte elde ettiği ve üzerine okul puanı veya ek puanlar eklenmemiş sonucu kesin olmayan puan türüdür. Ham puan, sınav sonucuna okul puanı eklenmemiş hâlidir.

EK PUANLI YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

Ek puanlı yerleştirme hakkı meslek lisesi mezunlarına tanınmaktadır. Bu ek puanlı sonuç hesaplanırken öğrencinin okuduğu lise ve bölümle ilgili tercihler yapması hâlinde sahip olacağı puandır. Öğrencinin okuldan alacağı puan yalnızca okunan bölümle alakalı tercihler yapması hâlinde verilir. Öğrenci, meslek lisesinden, inşaat bölümünden mezunsa, işletme seçmesi hâlinde bu puandan faydalanamıyor.

Adayın lisede okuduğu bölümle paralel bir üniversite bölümü seçmesi halinde ek puan devreye girebilmektedir. Buna en doğru örnek, lisede elektrik alanında eğitim gören bir öğrencinin üniversitede elektrik mühendisliği bölümünü seçmesi halinde ek puan alması şeklinde verilebilir.

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