YKS 2023 ERTELENDİ mi, ne zaman yapılacak? YKS deprem nedeniyle ertelenecek mi? ÖSYM YENİ Başvuru ve Sınav Tarihi...
Kahramanmaraş iki büyük depremle sarsıldı. 10 ilimizi etkileyen deprem faciası ülkemizi derinden etkiledi. Tüm Türkiye'de eğitimi ve öğretim 20 Şubat'a kadar uzatıldı. Bununla birlikte YKS sınavına girecek olan öğrenciler, tarih araştırmalarına başladı. Deprem sebebiyle YKS ertelenecek mi? sorusu gündeme getirildi. İşte 2023 YKS başvuru ve sınav tarihlerine hakkında merak edilen detaylar...
"Deprem nedeniyle YKS sınavı ertelendi mi?" sorusu binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Ülkemizde yaşanan deprem faciası hepimizi yasa boğdu. Deprem nedeniyle okulların açılış tarihi 20 Şubat'a kadar uzatıldı. YKS ile ilgili araştırmalar da arttı. Peki, YKS başvuru tarihi ertelendi mi? "YKS ne zaman yapılacak? İşte, cevabı...
YKS BAŞVURULARI ERTELENDİ Mİ?
ÖSYM başkanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." İfadelerine yer verildi. Buna göre ilerleyen günlerde yapılacak olan açıklama ile birlikte YKS başvuru tarihleri de kesinleşecektir.
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Milli Eğitim Bakanı Özer: "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık."
OKULLAR NE ZAMANA KADAR TATİL EDİLDİ?
Bakan Özer, eğitim öğretime verilen aranın uzatıldığını belirtti. Özer, "Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." dedi.
YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi başvuru işlemleri başlamadan önce kılavuz yayınlayacak. Kılavuzda başvuru ücretlerine yer verecek. AYT, TYT ve YDT oturumları için başvuru ücretleri ayrı ayrı ödenmektedir.Geçtiğimiz 2022 yılında her bir oturum için başvuru ücreti 115 TL olarak belirlenmişti.
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