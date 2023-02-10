Üniversiteler ne zaman açılacak? Bütün üniversiteler tatil mi? 2023 deprem sonrası YÖK son durum ne? Bahar dönemi hangi gün başlayacak?
Üniversite eğitimine devam eden öğrenciler bahar döneminin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Türkiye 9 saat arayla iki büyük depremle sarsıldı. 10 ilde çok sayıda binaların yıkıldığı deprem sonrası eğitime ara verildi. Gelen açıklamalar doğrultusunda MEB eğitime 20 Eylül'e kadar ara verdiğini açıkladı. Üniversite öğrencileri lisans eğitimi için son durumu merak ediyor. Peki üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından eğitime 13 Şubat'a kadar ara verildiği açıklanmıştı. Bu sürenin 1 hafta daha uzatıldığı açıklandı. Lisans eğitimi alan öğrenciler üniversitelerde son durumun ne olduğunu merak ediyor. Peki üniversiteler tatil mi? Üniversiteler ne zaman kadar tatil? 2023 deprem sonrası YÖK son durum ne?
ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
Üniversiteler hakkında bir açıklama geldi. YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.
YÖK AÇIKLAMA YAPTI
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle; bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları, bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları, yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları dikkate alınarak, tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir" denildi.
3 NİSAN'A UZATILDI
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Ortaokulu, Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 3 Nisan mesai bitimine kadar uzattı.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Tüm Türkiye'de okullar 20 Şubat'ta açılacak.
Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:
"Öğretmenlerimiz sahada dolayısıyla okulların 13 şubata kadar olan tatil sürecini bir hafta daha uzatıyoruz."
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- Üniversiteler ne zaman açılacak? Bütün üniversiteler tatil mi? 2023 deprem sonrası YÖK son durum ne? Bahar dönemi hangi gün başlayacak?
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