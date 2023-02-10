Sınavlar ertelenecek mi? Deprem sonrası YKS, DGS, KPSS, ALES ertelendi mi? 2023 ÖSYM sınav takvimi değişti mi?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen yüzyılın felaketi olarak adlandırılan 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. 2023 YÖKDİL ve MSÜ sınavlarının ardından YKS, DGS, KPSS ve ALES sınavları için ne kararın çıkacağı merak ediliyor. Peki deprem sonrası sınavlar ertelenecek mi? 2023 ÖSYM sınav takvimi değişti mi?