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"Ramazanın Işığını Yakala 4. Uluslararası Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 24.03.2023 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023
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Ramazanın Işığını Yakala 4. Uluslararası Fotoğraf Yarışmasına başvurular başladı

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, geleneksel hale getirdiği uluslararası fotoğraf yarışmasının bu yıl dördüncüsünü düzenliyor. Dünyanın her yerinden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini Ramazanın ışığını birlikte yakalamaya davet ediyor.

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