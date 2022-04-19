YKS 2022 SINAVI: YKS sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? ÖSYM, AYT, TYT, YDT üniversite sınav tarihleri açıklandı mı?
YKS sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavı için hazırlıklarını sürdüren adaylar, diğer yandan sınav tarihini merak ediyor. ÖSYM 2022 yılı sınav takvimini duyurdu. İşte, YKS sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? ÖSYM, AYT, TYT, YDT üniversite sınav tarihleri açıklandı mı?
YKS sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? ÖSYM, AYT, TYT, YDT üniversite sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından her sene haziran ayında gerçekleştirilen üniversite sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte, YKS sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? ÖSYM, AYT, TYT, YDT üniversite sınav tarihleri açıklandı mı?
ÜNİVERSİTE SINAVI YKS SINAVI TARİHLERİ 2022
Bilindiği gibi üniversite sınavları 3 kademeli olarak gerçekleşiyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)
SINAV TARİHİ: 18.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)
SINAV TARİHİ: 19.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)
SINAV TARİHİ: 19.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
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