19 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri YKS 2022 SINAVI: YKS sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? ÖSYM, AYT, TYT, YDT üniversite sınav tarihleri açıklandı mı?

YKS 2022 SINAVI: YKS sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? ÖSYM, AYT, TYT, YDT üniversite sınav tarihleri açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2022
ABONE OL
YKS 2022 SINAVI: YKS sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? ÖSYM, AYT, TYT, YDT üniversite sınav tarihleri açıklandı mı?

YKS sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavı için hazırlıklarını sürdüren adaylar, diğer yandan sınav tarihini merak ediyor. ÖSYM 2022 yılı sınav takvimini duyurdu. İşte, YKS sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? ÖSYM, AYT, TYT, YDT üniversite sınav tarihleri açıklandı mı?

YKS sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? ÖSYM, AYT, TYT, YDT üniversite sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından her sene haziran ayında gerçekleştirilen üniversite sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte, YKS sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? ÖSYM, AYT, TYT, YDT üniversite sınav tarihleri açıklandı mı?

ÜNİVERSİTE SINAVI YKS SINAVI TARİHLERİ 2022

Bilindiği gibi üniversite sınavları 3 kademeli olarak gerçekleşiyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

SINAV TARİHİ: 18.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA