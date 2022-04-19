YKS 2022 SINAVI: YKS sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? ÖSYM, AYT, TYT, YDT üniversite sınav tarihleri açıklandı mı?

YKS sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? ÖSYM, AYT, TYT, YDT üniversite sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından her sene haziran ayında gerçekleştirilen üniversite sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte, YKS sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? ÖSYM, AYT, TYT, YDT üniversite sınav tarihleri açıklandı mı?