BİLSEM SINAV SONUÇLARI: BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı?
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin sosyal duygusal ve akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen BİLSEM 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. İşte, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı?
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. BİLSEM sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler için yapılan BİLSEM sınavı 8 Mayıs'ta sona erecek. İşte, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı?
BİLSEM sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler için yapılan BİLSEM sınavı 8 Mayıs'ta sona erecek. Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda gerçekleşecek. Yapılan değerlendirme sonrası BİLSEM sınav sonuçları 13 Mayıs'ta açıklanacak.
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM değerlendirme sınav sonuçları 13 Mayıs'ta açıklanacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise 19 Ağustos 2022'de duyurulacak.
ÖN DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda 19 Şubat-08 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Uygulamaya girecek öğrencilerin randevuları, il tanılama sınav komisyonlarınca MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden verilecektir.
Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarında öncelikle uygulamanın yapıldığı bölgedeki RAM'larda görev yapan uygulayıcılar görevlendirilecek, uygulayıcı ihtiyacının karşılanamaması durumunda ise farklı RAM'larda görev yapan uygulayıcılar da görevlendirilebilecektir.
Öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veri bank, dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır.
Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları cumartesi/pazar günleri ve her gün için 5 (beş) oturum şeklinde yapılacaktır.
Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamaları sınıf öğretmenleri tarafından yürütülecektir. f)Ön değerlendirme uygulamalarında Bakanlıkça belirlenen ölçme araçları kullanılacaktır. Uygulamalara ilişkin usul ve esaslar ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
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