TUS kontenjanları belli oldu mu? 2022 TUS taban puanları ve kontenjan son durum nedir? ÖSYM son açıklamalar

TUS kontenjanları belli oldu mu? 2022 TUS tercih kılavuzu ile birlikte kontenjan ve taban puan bilgileri adayların gündeminde. Merakla beklenen açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Kontenjan ile ilgili bilgi veren Bakan Koca, detaylı açıklamanın ÖSYM tarafından yapılacağını duyurdu. Peki, TUS kontenjanları belli oldu mu? 2022 TUS taban puanları ve kontenjan son durum nedir? İşte ayrıntılar...

2022 TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, TUS tercih kılavuzu ile kontenjan ve taban puan bilgileri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından TUS tercih kılavuzunun bugün erişime açılması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tıpta uzmanlık sınavına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl Sağlık Bakanlığı kadrolarının üzerindeki adaletsiz bir durumu düzenlemek üzere bildiğiniz üzere meclisimizden bir kanun geçti, Cumhurbaşkanı'mız tarafında da onaylandı. Doğrusu biz o yasanın geçmesini bekledik. ÖSYM'ye de daha önceden bildirmiştik, geçen ay itibarıyla. Bugün ÖSYM tarafından açıklanabileceğini söylemek istiyorum. 11 bin 500'e yakın uzmanlık öğrencisi kadrosu açılmış olacak. Hayırlı olsun."