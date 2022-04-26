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YKS 2022 sınavı ne zaman, tarihleri açıklandı mı? ÖSYM, AYT, YDT sınavları hangi tarihte yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2022
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YKS 2022 sınavı ne zaman, tarihleri açıklandı mı? ÖSYM, AYT, YDT sınavları hangi tarihte yapılacak?

YKS 2022 sınavı ne zaman, tarihleri açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS için aday öğrenciler sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Üniversite hayatlarını belli edecek bu sınav için az bir süre kaldı. Yazın yapılacak sınav için çalışmalar hızlanmış durumda. Peki, YKS 2022 sınavı ne zaman, tarihleri açıklandı mı? ÖSYM, AYT, YDT sınavları hangi tarihte yapılacak?

YKS 2022 sınavı ne zaman, tarihleri açıklandı mı? ÖSYM, AYT, YDT sınavları hangi tarihte yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aylardır bu sınavı bekleyen üniversite adayları çalışmaları hızlandırdı. Tercihler geçtiğimiz aylarda sonlanmıştı. Özellikle okulların tatil olacağı bu 9 günlük bayram tatilinde çalışmalara daha da yoğunlaşacaklar. Peki, YKS 2022 sınavı ne zaman, tarihleri açıklandı mı? ÖSYM, AYT, YDT sınavları hangi tarihte yapılacak?

2022 YKS NE ZAMAN?

3 kademeli yapılacak olan YKS tarihleri şu şekilde:

TYT 18 Haziran 2022 tarihinde yapılacak.

AYT 19 Haziran 2022 tarihinde yapılacak.

YDT 19 Haziran 2022 tarihinde yapılacak.

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

YKS KAÇ OTURUMDAN OLUŞACAK?

Yukarıda yazdığı gibi YKS üç oturumda yapılacak.

YKS KAÇ KİŞİ KATILACAK?

Bu yıl YKS'ye 3 milyondan fazla kişinin başvurdu açıklandı.

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