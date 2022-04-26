YKS 2022 sınavı ne zaman, tarihleri açıklandı mı? ÖSYM, AYT, YDT sınavları hangi tarihte yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aylardır bu sınavı bekleyen üniversite adayları çalışmaları hızlandırdı. Tercihler geçtiğimiz aylarda sonlanmıştı. Özellikle okulların tatil olacağı bu 9 günlük bayram tatilinde çalışmalara daha da yoğunlaşacaklar. Peki, YKS 2022 sınavı ne zaman, tarihleri açıklandı mı? ÖSYM, AYT, YDT sınavları hangi tarihte yapılacak?