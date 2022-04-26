KYK Nisan, Mayıs bursu ne zaman yatacak? KYK bursları bayramdan önce yatar mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ayın 6 ile 10'u arası öğrencilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre verilen bursun bu yıl Ramazan Bayramı'ndan önce verilip verilmeyeceği konuşuluyordu. Peki, KYK Nisan, Mayıs bursu ne zaman yatacak? KYK bursları bayramdan önce yatar mı? Ödeme takvimi...