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KYK Nisan, Mayıs bursu ne zaman yatacak? KYK bursları bayramdan önce yatar mı? Ödeme takvimi...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 26.04.2022 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
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KYK Nisan, Mayıs bursu ne zaman yatacak? KYK bursları bayramdan önce yatar mı? Ödeme takvimi...

KYK Nisan, Mayıs bursu ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun üniversite öğrencilerine verdiği burs ve krediler her ay belli bir tarihte ödeniyor. Ayın 6 ile 10'u arası öğrencilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre verilen bursun bu yıl Ramazan Bayramı'ndan önce verilip verilmeyeceği konuşuluyordu. Peki, KYK Nisan, Mayıs bursu ne zaman yatacak? KYK bursları bayramdan önce yatar mı? Ödeme takvimi...

KYK Nisan, Mayıs bursu ne zaman yatacak? KYK bursları bayramdan önce yatar mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ayın 6 ile 10'u arası öğrencilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre verilen bursun bu yıl Ramazan Bayramı'ndan önce verilip verilmeyeceği konuşuluyordu. Peki, KYK Nisan, Mayıs bursu ne zaman yatacak? KYK bursları bayramdan önce yatar mı? Ödeme takvimi...

Bu yıl bayramın gelmesiyle birlikte erken yatıp yatmayacağı konuşuluyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlere müjdeli haberi verdi.

KYK HANGİ GÜN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK burs ve kredileri hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6'sı ile 10'u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini Mayıs ayı için 25'inden itibaren yatıracağız" dedi.

KYK BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte öğrenci burs ve kredilerinin normalden 10 gün önce, Nisan ayının 25'inden itibaren yatacağını açıkladı

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