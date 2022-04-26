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MEB, "Okul Ortaklığı Programı" başlatıyor

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 26.04.2022
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MEB, Okul Ortaklığı Programı başlatıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrenci ve öğretmenlerde eğitim geleneği, proje tecrübeleri, bilgi, deneyim, kurum kültürü ve değer paylaşımının karşılıklı olarak aktarılması amacıyla "Ortak Okul Programı" başlatacaklarını bildirdi.

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