MEB, eğitimde 20 senenin karnesini verdi! Önemli 2 esas hamle
Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı (MEB) Bakan Mahmut Özer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya gelen AK Parti MKYK'da bir sunum yapıp eğitimin ciddi dönüşümüne ve yatırımlarına ilişkim dikkat çeken rakamlar verdi. Sunumun detaylarına Sabah ulaştı. İşte ayrıntılar…
Eğitim yılı bitin 18 milyon öğrenci karnelerini alırken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da kendisi açısından 2002-2022 senelerinin karnesini çıkardı.
İşte eğitimde Türkiye'nin 20 senesi:
KALICI REFORMLAR: AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bugüne kadar geçen sürede kalıcı reformlar yapıldı. Okullaşma oranı ve öğretmen sayısı artırıldı. Son 20 yılda eğitimde iki devrimsel gelişme yaşandı. Bunlar eğitimin evrenselleşmesi ve demokratikleşmesi oldu. Sadece eğitime erişimler ve problemler çözülmedi. Mesleki ve dini öğretimini tarumar eden uygulamalara son verilip eğitimde yol açmış olduğu hasarlar tamir edildi.
ÖNEMLİ İKİ TEMEL ADIM: Eğitimin evrenselleşmesi ile 4+4+4 sistemine geçildi. Okullaşma oranı, derslik sayıları, eğitim bütçesi, öğretmen sayıları artarken, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayısı azaldı. Eğitimin demokratikleşmesi için katsayı engeli ve başörtüsü yasağı kaldırıldı. İmam hatip ortaokulları yeniden açıldı. Seçmeli derslere Kur'an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed'in hayatı, yaşayan dil ve lehçeler eklendi.
OKULÖNCESİNE BÜYÜK ÖNEM: Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması için 3 bin anaokulu, kırk bin ana sınıfı açılması, 5 yaşta okullaşma oranın yüzde yüze çıkarılması hedefleniyor. Yirmi yıllık eğitim bilançosunda 5 yaşta okullaşma oranın da yaşanan artış ve İstanbul'daki okulöncesi eğitimde sağlanan gelişme dikkat çekti. Yılbaşından bu yana mega kentte binden fazla ana sınıfı açıldı. 5 yaşta yüzde 78 olan okullaşma oranı ise yüzde 92'ye yükseldi.
MESLEKİ EĞİTİME AYRI PARANTEZ: Mesleki eğitim konusunda yapılan devrim niteliğinde düzenlemeyle 1 milyon gencin meslek sahibi olmasını sağlayacak bir süreç başlatıldı. 6 aylık süreçte mesleki eğitim alanların sayısı 3 kat artışla 500 bini geçti.
DERSLİK SAYILARI: 2002'de ilköğretimde öğretmen sayısı 410 binden 710 bine, derslik sayısı 300 binlerden 456 binlere çıktı. Uluslararası eğitim araştırmalarında 8. Sınıf düzeyindeki öğrencilerin TIMSS performansları matematikte 429'dan 496'ya, fen başarısı 433'ten 515'e çıktı.
YARDIMCI KAYNAK DESTEĞİ: Öğrencilerin ek kitap ihtiyacını karşılamak için de adımlar atıldı. Öğrencilere LGS ve YKS için 11 milyon sınav dışı faydalanabilecekleri de 36 milyon yardımcı kaynak ulaştırıldı. Yeni eğitim döneminde ders kitaplarıyla birlikte de yardımcı kaynak dağıtılacak. Bu kapsamda yılsonuna kadar 100 milyona ulaşmak hedefleniyor.
PROJELER SÜRECEK: Bakanlığının 5 güncel politikası bulunuyor. Eğitimde fırsat eşitliği, öğretmenlerin mesleki gelişimi, mesleki eğitimin güçlendirilmesi, hayat boyu öğrenme ve yaygın eğitim faaliyetleri, okul ortamında kültürel değerlerini desteklenmesi. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için okul öncesi eğitim yaygınlaştırılıyor. Milli eğitimin yeni projeleri ise matematik ve yabancı dil seferberliği, yaz okulları, okul ortamında kültürel değerlerin desteklenmesi, medya okuryazarlığı olarak belirlendi.
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