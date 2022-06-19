MEB, eğitimde 20 senenin karnesini verdi! Önemli 2 esas hamle

İşte eğitimde Türkiye'nin 20 senesi:

KALICI REFORMLAR: AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bugüne kadar geçen sürede kalıcı reformlar yapıldı. Okullaşma oranı ve öğretmen sayısı artırıldı. Son 20 yılda eğitimde iki devrimsel gelişme yaşandı. Bunlar eğitimin evrenselleşmesi ve demokratikleşmesi oldu. Sadece eğitime erişimler ve problemler çözülmedi. Mesleki ve dini öğretimini tarumar eden uygulamalara son verilip eğitimde yol açmış olduğu hasarlar tamir edildi.