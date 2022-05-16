YKS 2022 ne zaman, kaç gün kaldı? 2022 Üniversite YKS giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
YKS 2022 ne zaman, kaç gün kaldı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu yıl Haziran ayında düzenlenecek. Sınava katılım sağlayacak adaylar ÖSYM tarafından gelecek açıklamayı bekleniyor. TYT, AYT ve YDT oturumları olarak yapılacak olan sınav öncesinde giriş belgesi bekleniyor. Peki, YKS 2022 ne zaman, kaç gün kaldı? 2022 Üniversite YKS giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
YKS 2022 ne zaman, kaç gün kaldı? 2022 Üniversite YKS giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar YKS sınav giriş belgesini ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenebilecek. Sınava katılacak adaylar sınav giriş belgesi için gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, YKS 2022 ne zaman, kaç gün kaldı? 2022 Üniversite YKS giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.
Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.
Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.
Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.
YKS NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.
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