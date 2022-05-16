16 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Açıköğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL kayıtları başladı mı, takvim açıklandı mı? 3. dönem sınav...

Açıköğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL kayıtları başladı mı, takvim açıklandı mı? 3. dönem sınav...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2022
ABONE OL
Açıköğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL kayıtları başladı mı, takvim açıklandı mı? 3. dönem sınav...

Açıköğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi'nin ilk iki dönem sınavları düzenlendi. Şimdi ise AÖL 3.dönem sınavları yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 yılı için sınav takvimi de duyurulmuştu. Peki, Açıköğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL kayıtları başladı mı, takvim açıklandı mı? 3. dönem sınav...

Açıköğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL kayıtları başladı mı, takvim açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk iki dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler AÖL 3.dönem sınav takvimine çevrildi. Peki, Açıköğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL kayıtları başladı mı, takvim açıklandı mı? 3. dönem sınav...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi, 2022 yılının 3. dönem sınavları Temmuz ayında düzenlenecek.

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.

AÖL SINAV TAKVİMİ 2022

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 AÖL sınav takvimini yayınladı.

KAYITLAR BİTTİ

AÖL kayıt yenileme işlemleri 11 Nisan 2022 tarihinden 29 Nisan 2022 tarihi mesai bitimine kadar yapıldı.

AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

AÖL 3.dönem sınav takvimi 2022: AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte Açık lise sınavları tarihi MEB bilgileri
Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA