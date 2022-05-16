POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. dönem POMEM sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu 2022?
POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu yıl itibarıyle Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 10.000 kişi alınacak. Başvuruların ve sınav sürecinin tamamlanmasıyla gözler 28. dönem mülakat sonuçlarına çevrildi. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. dönem POMEM sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu 2022?
POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. dönem POMEM sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2 Mart 2022 tarihinde yapılan POMEM giriş sınavı kapsamında Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) üzerinden yayınlanacak olan sonuçlar merak ediliyor. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. dönem POMEM sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu 2022?
28. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
28. dönem POMEM sonuçları henüz açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sonuçların ne zaman duyurulacağı hakkında bilgi paylaşmadı. 28. Dönem POMEM sonuçlarının Mayıs-Haziran aylarında açıklanması bekleniyor.
POMEM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
POMEM NEDİR?
Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans, lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bünyesinde fakülte, enstitü ve polis meslek yüksekokulları bulunan bilimsel özerkliğe sahip yükseköğretim kurumudur. Akademi görev ve yetkileri Polis Yüksek Öğretim Kanunu, Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.
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