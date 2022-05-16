POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. dönem POMEM sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2 Mart 2022 tarihinde yapılan POMEM giriş sınavı kapsamında Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) üzerinden yayınlanacak olan sonuçlar merak ediliyor. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. dönem POMEM sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu 2022?