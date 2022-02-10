YKS 2022 başvuru ne zaman başlayacak? YKS başvuru nasıl yapılacak, ücreti ne kadar?
YKS 2022 başvuru ne zaman başlayacak? YKS başvuru nasıl yapılacak? Üniversiteye giriş hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS sınavlarına başvuru yapmaya hazırlanıyor. Öğrencilere sınav hazırlıklarını sürdürürken başvuru ekranı da erişime açılıyor. Peki; YKS 2022 başvuru ne zaman başlayacak? YKS başvuru nasıl yapılacak? İşte başvuru ücreti ve diğer tüm detaylar…
YKS 2022 başvuru ne zaman başlayacak? YKS başvuru nasıl yapılacak? 2022 YKS başvuru ücreti ne kadar? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav öncesi yeni uyarılar geldi. Peki; 2022 YKS başvuru nasıl yapılır?
YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
YKS başvuru tarihleri açıklandı. YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak ve 7 Mart tarihinde bitecek.YKS geç başvuruları ise 16-17 Mart tarihlerinde alınacak.
YKS sınav başvuruları için ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan bireyler, https://ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını gerçekleştirecekler. Ancak fotoğrafı bulunmayan adaylar ise başvuru merkezlerine gidecekler.
HES KODU ZORUNLU
Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, sitede yer alan "e-Devlet ile Kayıt Ol" seçeneğine tıklayacaklar. e-Devlet şifresi ile kayıt olan adaylar, sistemdeki tüm işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek.
Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, "Yeni Başvuru Yap" seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatabilecek. Başvurularda HES kodu istenecek.
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak.
YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YKS kılavuzu açıklandığında başvuru ücreti de belli olacak.
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