YKS 2022 başvuru ne zaman başlayacak? YKS başvuru nasıl yapılacak, ücreti ne kadar?

YKS 2022 başvuru ne zaman başlayacak? YKS başvuru nasıl yapılacak? 2022 YKS başvuru ücreti ne kadar? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav öncesi yeni uyarılar geldi. Peki; 2022 YKS başvuru nasıl yapılır?