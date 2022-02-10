Nakiller ne zaman açıklanacak? 2022 e-Okul 2. dönem lise nakilleri ne zaman açıklanacak? MEB başvuru tarihleri...
Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişlerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Okullarda ikinci dönemin başlamasıyla birlikte lise nakil yapmak isteyen öğrenciler ve velileri, MEB'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Geçtiğimiz yılın sonarına doğru ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler yeniden düzenlenmişti. Peki, nakiller ne zaman açıklanacak? 2022 e-Okul 2. dönem lise nakilleri ne zaman açıklanacak? MEB lise nakil başvuru tarihleri açıklandı mı?
Nakiller ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik doğrultusunda belirli dönemlerde ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler yapılıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönem eğitimlerine başlayan öğrenciler, şubat ayının bitmesine kısa süre kala nakil hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, nakiller ne zaman açıklanacak? 2022 e-Okul 2. dönem lise nakilleri ne zaman açıklanacak? MEB lise nakil başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte haberin detayları...
2022 NAKİLLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, ikinci dönem lise nakil başvurularının ne zaman başlayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılacak olan nakil başvuruları ile ilgili detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA NAKİL VE GEÇİŞLER YENİDEN DÜZENLENDİ
Yeni Yönetmelikle, 7 Eylül 2013 tarihli yönetmeliğin, ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, kontenjan belirleme, başvuru ve değerlendirme, sınıf tekrarı ve öğrenim hakkını düzenleyen maddelerinde değişiklik yapıldı.
Buna göre, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulu olan Anadolu liseleri ile Anadolu liselerinin birbirleri arasında, her sınıf seviyesinde geçiş yapılabilecek. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında taban puan ve boş kontenjan şartına bağlı olarak, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında ise boş kontenjan ve başarı puanı üstünlüğüne göre 12. sınıfa kadar nakil veya geçiş olabilecek.
Merkezi sınav puanıyla ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının kendi arasındaki nakil ve geçiş işlemlerine ilişkin de düzenleme yapıldı. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yetenek, mülakat, mülakat-beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlarına, diğer alan ve ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9 ve 10. sınıflarından geçiş imkanı sağlandı.
11'nci sınıf sonunda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, öğrenim hakkını kullanmamış sayılacak ve öğrenci, meslek derslerinden göreceği eğitime bağlı olarak bir üst sınıfa devam edecek, Anadolu imam hatip liselerine geçiş yapan öğrenciler de istemeleri halinde bu kapsamda değerlendirilebilecek.
NAKİL VE GEÇİŞ KRİTERLERİ GÜNCELLENDİ
Öğrencinin okula yerleştirmeye esas puanı dikkate alınarak açık kontenjan bulunması halinde puan üstünlüğüne göre yapılan, ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişlerde, şartların eşitliği halinde "yaşı küçük" öğrenciye öncelik veriliyordu.
Değişiklikle, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hali ile yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullarda başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda, değerlendirme kriterlerine standart getirildi. Bu durumdaki nakil ve geçişlerde, başarı puanına öncelik verildi, eşitliğin yine bozulmaması halinde "yaş küçüklüğü" sıralamada son kriter olarak düzenlendi.
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