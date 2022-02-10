Nakiller ne zaman açıklanacak? 2022 e-Okul 2. dönem lise nakilleri ne zaman açıklanacak? MEB başvuru tarihleri...

Nakiller ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik doğrultusunda belirli dönemlerde ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler yapılıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönem eğitimlerine başlayan öğrenciler, şubat ayının bitmesine kısa süre kala nakil hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, nakiller ne zaman açıklanacak? 2022 e-Okul 2. dönem lise nakilleri ne zaman açıklanacak? MEB lise nakil başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte haberin detayları...

2022 NAKİLLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, ikinci dönem lise nakil başvurularının ne zaman başlayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılacak olan nakil başvuruları ile ilgili detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.