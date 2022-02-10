ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 2021-2022 güz dönemi bütünleme sınavı 5-6 Şubat'ta uygulandı. Sınava, 13 lisans, 4 lisans tamamlama ve 30 ön lisans programları çerçevesinde eğitim hizmeti alan 243 bin 661 öğrenci katıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Atatürk Üniversitesi AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor. Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı yüzde 30, yarıyıl sonu/bütünleme sınav puanının katkısı yüzde 70'tir.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.