ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Atatürk Üniversitesi AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir?
ATA AÖF bütünleme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2021-2022 ATA AÖF bütünleme sınavı 5-6 Şubat'ta gerçekleştirildi. Sınava katılan binlerce öğrenci, Atatürk Üniversitesi'nden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Bütünleme sınavları hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Atatürk Üniversitesi AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...
ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 2021-2022 güz dönemi bütünleme sınavı 5-6 Şubat'ta uygulandı. Sınava, 13 lisans, 4 lisans tamamlama ve 30 ön lisans programları çerçevesinde eğitim hizmeti alan 243 bin 661 öğrenci katıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Atatürk Üniversitesi AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...
ATA AÖF BÜTÜNLEME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor. Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı yüzde 30, yarıyıl sonu/bütünleme sınav puanının katkısı yüzde 70'tir.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı 09-10 Nisan 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 28-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 02-03 Temmuz 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF 2020-2021 YILI MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
2020-2021 ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 07 Ağustos 2021 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.
ATA AÖF MEZUNİYET VE DİPLOMA NASIL ALINIR?
Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.
Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.
Öğrencilere diploma ile birlikte sahip oldukları derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi içeren diploma eki verilir.
Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO'su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.
Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.
AGNO'ları 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen AGNO'yu sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmazlar.
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