YKS 2. ek tercih tarihleri 2023 ÖSYM | YÖK, YKS 2. tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

YKS ek tercih dönemi, ilk tercihler devam etse de gündemde önemli bir yer tutuyor. 1. Yerleştirme ile üniversite ve bölümlere yerleşememe ihtimali olan öğrenciler, 2. yerleştirme dönemini araştırıyor. YKS 2. tercih tarihleri adaylar tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Peki YKS 2. tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte konuya ilişkin detaylar...