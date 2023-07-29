YKS 2. ek tercih tarihleri 2023 ÖSYM | YÖK, YKS 2. tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
YKS tercihleri tüm hızıyla sürerken açıkta kalma ihtimaline karşı adaylar 2. tercih dönemini araştırıyor. YKS 2. tercihler için harekete geçecek olan adaylar, boş kontenjanların değerlendirileceği üniversite ek tercih işlemlerine odaklanacak. Üniversite ve bölüm bazında kontenjan bilgisi araştırılacak. ÖSYM ve YÖK ile kontenjan listeleri takip edilerek adaylar tercihlerini yapacak. Peki YKS 2. tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
YKS ek tercih dönemi, ilk tercihler devam etse de gündemde önemli bir yer tutuyor. 1. Yerleştirme ile üniversite ve bölümlere yerleşememe ihtimali olan öğrenciler, 2. yerleştirme dönemini araştırıyor. YKS 2. tercih tarihleri adaylar tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Peki YKS 2. tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte konuya ilişkin detaylar...
YKS TERCİHLERİ BAŞLADI!
17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşen TYT, AYT, YDT oturumlarından oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanmıştı.
Sırada YKS tercih dönemi yer alıyor. ÖSYM takvimine göre üniversite tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
Üniversite tercih bilgilerinin yer aldığı YÖK ATLAS tercih kılavuzu adayların erişimine açıldı. İşte, üniversite tercih robotu ile listelerini hazırlayacak adaylar listelerini ÖSYM AİS üzerinden kaydedecek:
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir bilgi yayımlanmadı. Ancak tercihlerin sona erdiği tarihten sonraki iki hafta içerisinde sonuçların adaylar ile buluşması bekleniyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN?
YKS tercih sonuçlarının açıklanması ardından YÖK listeleri ile boş kotenjanların duyurulması bekleniyor.
YKS 2. tercih dönemine dair tarih bilgisi henüz paylaşılmadı. ÖSYM duyuruları takip ediliyor.
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