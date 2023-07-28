AÖF YAZ OKULU sınavları yüz yüze mi, online mı? 2022-2023 AÖF yaz okulu sınav tarihleri ne zaman?

AÖF yaz okulu sürecindeki öğrenciler, sınav tarihleri ve uygulama yöntemini merak ediyorlar. Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 AÖF yaz okulu sınavları 10 Temmuz'da başladı ve 19 Ağustos'ta sona erecek. Ancak sınavın online mı, yoksa yüz yüze mi yapılacağı konusunda henüz resmi bir duyuru yapılmamıştır. Peki 2022-2023 AÖF yaz okulu sınav tarihleri ne zaman?