AÖF YAZ OKULU sınavları yüz yüze mi, online mı? 2022-2023 AÖF yaz okulu sınav tarihleri ne zaman?
Anadolu Üniversitesi'nin açıkladığı bilgilere göre, Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başladı ve 19 Ağustos'ta sona erecek. 6 hafta sürecek olan eğitimden sonra öğrenciler, AÖF yaz okulu sınavına girecekler. Ancak sınavın online mı, yoksa yüz yüze mi? İşte detayları...
AÖF yaz okulu sürecindeki öğrenciler, sınav tarihleri ve uygulama yöntemini merak ediyorlar. Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 AÖF yaz okulu sınavları 10 Temmuz'da başladı ve 19 Ağustos'ta sona erecek. Ancak sınavın online mı, yoksa yüz yüze mi yapılacağı konusunda henüz resmi bir duyuru yapılmamıştır. Peki 2022-2023 AÖF yaz okulu sınav tarihleri ne zaman?
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF takvimine göre; Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.
AÖF YAZ OKULU ONLİNE MI OLACAK?
Açıköğretim Fakültesi final sınavları online yani uzaktan olarak gerçekleştirildi. Bütünleme sınavlarının da aynı yöntemle yapılacağını bildiren AÖF henüz yaz okulu sınavlarının nasıl olacağı konusunda bilgilendirme yapmadı.
AÖF YAZ OKULU TARİHLERİ
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.
10 Temmuz'da başlayacak ve 6 hafta sürecek. AÖF yaz okulu 19 Ağustos'ta sona erecek.
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- AÖF YAZ OKULU sınavları yüz yüze mi, online mı? 2022-2023 AÖF yaz okulu sınav tarihleri ne zaman?
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