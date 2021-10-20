YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu seneye özel TYT baraj puanı 140'a düşürülmüştü. 140-150 arası puan alan öğrenciler için ilave ek tercih alındı. 14-18 Ekim'de tercih bildiriminde bulunan öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 140 puan üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 YKS 2. ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. İkinci ek tercih sonuçlarına göre üniversite kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri önümüzdeki hafta başlayacak. Buna göre, 2021 YKS 2. ek tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.