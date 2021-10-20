YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 140 puan üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS 2. ek tercih sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Üniversite yerleştirmeleri için heyecan içinde olan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Tercih sürecinin sona ermesi ile birlikte sonuçlar için araştırmalar hız kazandı. TYT 140-15 puan arası alanlar için gerçekleştirilen ikinci ek tercihler ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 140 puan üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu seneye özel TYT baraj puanı 140'a düşürülmüştü. 140-150 arası puan alan öğrenciler için ilave ek tercih alındı. 14-18 Ekim'de tercih bildiriminde bulunan öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 140 puan üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, 2021 YKS 2. ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. İkinci ek tercih sonuçlarına göre üniversite kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri önümüzdeki hafta başlayacak. Buna göre, 2021 YKS 2. ek tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
YKS 2. EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur (Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılır.). Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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- YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 140 puan üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
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