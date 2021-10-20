Okulların ara tatili ne zaman? 2021 Kasım ilk ara tatil ne zaman? 1 haftalık tatil ayın kaçında başlayacak?
Okulların ara tatili ne zaman? Güz döneminde çok yoğun bir okul temposu olan öğrencilere yönelik sunulan 1 haftalık ara tatil için geri sayım başladı. Hem dinlenmek hem eğlenmek hem de öğrenmek için tatil günleri öğrencilere fırsat oluyor. Yılın ilk tatili olan ara tatil için takvim belli oldu. MEB'in yayımladığı çalışma takvimi ile tatil günleri açıklandı. Peki, okulların ara tatili ne zaman? 2021 Kasım ilk ara tatil ne zaman? 1 haftalık tatil ayın kaçında başlayacak? İşte cevaplar...
Kasım ilk ara tatil ne zaman? Bu dönem yüz yüze eğitim ile açılan okullarda ilk ara tatil dönemi yaklaşıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin heyecanla beklediği ara tatil için takvim açıklandı. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için ilk tatil zilinin hangi tarihte çalacağını merak eden öğrenciler ve velileri konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, okulların ara tatili ne zaman? 2021 Kasım ilk ara tatil ne zaman? 1 haftalık tatil ayın kaçında başlayacak? İşte haberin detayları...
OKULLARIN ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, yılın ilk ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak. 1 hafta sürecek ara tatil 19 Kasım Cuma günü sona erecek.
Haberimizin devamından diğer tatil günlerinin takvimine ulaşabilirsiniz...
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ise 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak
YAZ TATİLİ İÇİN OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak olan ikinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karneleri ile 3 aylık yaz tatilie çıkacak.
YILIN İLK 9 AYINDA MESLEK LİSELERİNİN EKONOMİYE KATKISI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yılın ilk 9 ayında meslek liselerinin ekonomiye katkısının 418 milyon 591 bin liraya ulaştığını bildirdi.
Özer, yaptığı açıklamada, mesleki eğitimin yaşanan paradigma değişimi, geliştirilen projeler ve yapılan yatırımlarla yeniden Türkiye'nin umudu olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.
Dönüşümün üretime doğrudan yansıdığını vurgulayan Özer, 2020 yılında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelirin son iki yılda yüzde 100 artarak 503 milyon 197 bin 847 liraya ulaştığını hatırlattı.
Özer, "Salgın sürecinde uzun süre yüz yüze eğitim yapılmamasına karşın 2021 yılında da artış sürüyor. Bu yılın ilk 9 ayında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 418 milyon 591 bin liraya ulaştı." açıklamasında bulundu.
2021 yılında daha büyük bir artış hedeflediklerini ifade eden Özer, sürecin planlandığı gibi ilerlediğini ve üretim portföyünde ciddi değişiklik yapıldığını belirtti.
Artan üretim kapasitesini 2021 yılında mesleki eğitimin kalitesini doğrudan etkileyen atölye altyapısını güçlendirmek üzere yönlendirdikleri bilgisini veren Özer, "Mesleki eğitimde kullandığımız atölye deney setlerini ve tasarım beceri atölyelerinde ihtiyaç duyulan ders ve diğer sınıf araç gereçlerini artık meslek liselerimizde üretiyoruz." ifadelerini kullandı.
"EN FAZLA GELİR, İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DEN"
Milli Eğitim Bakanı Özer, 2021 yılının ilk 9 ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç ilin İstanbul, Ankara ve İzmir olduğunu belirterek, "Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının üretimlerinden İstanbul'da 53 milyon 686 bin, Ankara'da 40 milyon 720 bin ve İzmir'de 22 milyon 353 bin liralık gelir elde edildi." bilgisini verdi.
Okullar bazında yapılan üretim sırlamasında, 10 milyon 889 bin lira üretimle İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin birinci, Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 9 milyon 479 bin liralık üretimle ikinci, Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 8 milyon 309 bin liralık üretimle üçüncü olduğunu açıklayan Özer, 2021'de bu süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, tüm il müdürlerine, okul yöneticilerine öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
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