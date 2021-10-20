Okulların ara tatili ne zaman? 2021 Kasım ilk ara tatil ne zaman? 1 haftalık tatil ayın kaçında başlayacak?

Okullar bazında yapılan üretim sırlamasında, 10 milyon 889 bin lira üretimle İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin birinci, Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 9 milyon 479 bin liralık üretimle ikinci, Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 8 milyon 309 bin liralık üretimle üçüncü olduğunu açıklayan Özer, 2021'de bu süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, tüm il müdürlerine, okul yöneticilerine öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

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