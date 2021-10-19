DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 DGS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman?
DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans programlarına geçiş için gerçekleştirilen DGS yerleştirmelerinde son viraja girildi. Ek yerleştirme ile üniversiteye geçiş yapmak isteyen öğrenciler konu hakkında detayları araştırıyor. Tercih sürecinin bitmesine kısa süre kaldı. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 DGS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman? İşte son gelişmeler...
DGS ek tercih sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerden ilk yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyenler için ek tercih alınıyor. Tercih başvurusunda bulunan öğrenciler şimdi de sonuçları beklemeye başladı. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 DGS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman? İşte haberin detayları...
DGS EK TERCİH NE ZAMAN BİTİYOR?
15 Ekim'de başlayan DGS ek tercih başvuruları 21 Ekim'de sona erecek. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak tercih yapabilecek.
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Ancak, bir önceki yerleştirme süreçlerine baktığımızda sonuçların 1-2 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, DGS ek tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
DGS EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Yerleştirme sonuçlarının resmi olarak açıklanması ile birlikte üniversite kayıt takvimi de belli olacak.
DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacak.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Ancak DGS ek yerleştirme kayıt takvimi henüz belli olmadı.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.
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- DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 DGS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman?
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