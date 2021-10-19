DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 DGS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman?

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Ancak, bir önceki yerleştirme süreçlerine baktığımızda sonuçların 1-2 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, DGS ek tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

DGS EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Yerleştirme sonuçlarının resmi olarak açıklanması ile birlikte üniversite kayıt takvimi de belli olacak.