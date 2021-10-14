YKS 2. ek tercih kılavuzu! 140 puanla öğrenci alan üniversiteler bölümler hangileri?
YKS 2. ek tercih kılavuzu! 140 puanla öğrenci alan üniversiteler bölümler hangileri sorusu yanıt buldu. 2021 YKS üniversite 2. ek yerleştirme kılavuzu arama motorlarında sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla; 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercihlerinin 14-18 Ekim tarihlerinde alınacağına dikkat çekildi. Bu tercih döneminde 140 puan adaylar tercih yapabilecek. Haberimizden; YKS 2. ek tercih kılavuzuna ulaşabilir ve taban puanlara ulaşabilirsiniz.
YKS 2. ek tercih kılavuzu 2021! YKS 2. ek yerleştirme taban puanları öğrenciler tarafından araştırılıyor. İlk defa başlatılan uygulamayla öğrencilere 2. ek tercih hakkı verildi. Böylelikle 140 puan adaylar bile tercih yapma hakkına kavuştu. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 14 Ekim 2021 tarihinde saat 09.00'da başlarken,18 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. İşte; YKS 2. ek tercih kılavuzu! 140 puanla öğrenci alan üniversiteler bölümler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz!
140 PUANLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER!
Aşağıdaki bağlantıdan YKS 2. ek yerleştirme kılavuzuna ulaşabilir ve 140 puanla öğrenci alan bölümlere ulaşabilirsiniz.
140 PUANLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM'DEN AÇIKLAMA
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercihlerini, 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 14 Ekim 2021 tarihinde saat 09.00'da başlayacak,18 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
2021-YKS Yükseköğretim Programlarına İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzuna, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
KAÇ TERCİH YAPILACAK?
1. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
2. İkinci Ek Yerleştirme kontenjanlarını, 2021-YKS ek yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2021-YKS ek yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturmaktadır.
3. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2021-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir.
4. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.
5. İkinci ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, bu kılavuz ile birlikte 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara uyulacaktır. Bu kılavuzlarda yer alan bedensel engelliler, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunları ile ilgili ilke ve kurallar ikinci ek yerleştirme için de geçerlidir. Bu nedenle adaylar, adı geçen
kılavuzları yeniden incelemelidir.
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