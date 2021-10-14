YKS 2. ek tercih kılavuzu! 140 puanla öğrenci alan üniversiteler bölümler hangileri?

KAÇ TERCİH YAPILACAK?

1. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

2. İkinci Ek Yerleştirme kontenjanlarını, 2021-YKS ek yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2021-YKS ek yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturmaktadır.

3. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2021-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir.

4. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.

5. İkinci ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, bu kılavuz ile birlikte 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara uyulacaktır. Bu kılavuzlarda yer alan bedensel engelliler, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunları ile ilgili ilke ve kurallar ikinci ek yerleştirme için de geçerlidir. Bu nedenle adaylar, adı geçen

kılavuzları yeniden incelemelidir.

