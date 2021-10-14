DGS 2021 ek tercihler ne zaman? DGS ek tercih yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? Boş kontenjanlar, taban puanlar...
DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2021 yılı DGS ek tercih takvimi heyecanla bekleniyor. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen DGS için ek tercih alınacak. İlk tercih sonucuna göre yerleşemeyen adaylar heyecan içinde ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, DGS 2021 ek tercihler ne zaman? DGS ek tercih yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? Boş kontenjanlar ve taban puanlar belli oldu mu? İşte cevaplar...
DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçlarına göre ilk tercihler tamamlandı. İlk yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyenler için ek tercih alınaca. Şimdi ise gözler ek tercih takvimine çevrildi. Peki, DGS 2021 ek tercihler ne zaman başlayacak? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte merak edilenler...
DGS 2021 EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM tarafından henüz DGS ek tercih kılavuzu yayınlanmadı. Üniversite yerleştirmelerinin sona ermesinin ardından boş kontenjanları belirlemek için çalışmalar sürüyor. Boş kontenjanlar belirlendiğinde DGS ek tercih takvimi belli olacak. ÖSYM tarafından konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
DGS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacak.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Ancak DGS ek yerleştirme kayıt takvimi henüz belli olmadı.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.
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