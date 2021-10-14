DGS 2021 ek tercihler ne zaman? DGS ek tercih yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? Boş kontenjanlar, taban puanlar...

DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçlarına göre ilk tercihler tamamlandı. İlk yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyenler için ek tercih alınaca. Şimdi ise gözler ek tercih takvimine çevrildi. Peki, DGS 2021 ek tercihler ne zaman başlayacak? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

DGS 2021 EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından henüz DGS ek tercih kılavuzu yayınlanmadı. Üniversite yerleştirmelerinin sona ermesinin ardından boş kontenjanları belirlemek için çalışmalar sürüyor. Boş kontenjanlar belirlendiğinde DGS ek tercih takvimi belli olacak. ÖSYM tarafından konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.