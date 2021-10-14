140 alan öğrenciler ne zaman tercih yapacak? ÖSYM ile 2021 YKS tercih/ yerleştirme tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasıyla merak konusu oldu. Gelen son duyuruya göre YKS 2.ek tercih tarihleri belli oldu. Böylelikle ilk yerleştirmelerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar bu tercihlerde üniversitelerin boş kontenjanlarına göre yeniden şansını deneyecek.

YKS 2. EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercih tarihleri açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, resmi Twitter hesabından YKS 2. ek yerleştirme ile ilgili açıklamada bulundu.