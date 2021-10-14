140 alan öğrenciler ne zaman tercih yapacak? ÖSYM ile 2021 YKS tercih/ yerleştirme tarihleri...
140 alan öğrenciler ne zaman tercih yapacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler ek yerleştirme ile ikinci tercih hakkını kullanacak. YKS ek 2. tercihler bu yıl ile sınırlı olmak üzere, baraj 140 puana çekilerek yapılacak. İşte, 140 alan öğrenciler ne zaman tercih yapacak? ÖSYM ile 2021 YKS tercih/ yerleştirme tarihleri...
140 alan öğrenciler ne zaman tercih yapacak? ÖSYM ile 2021 YKS tercih/ yerleştirme tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasıyla merak konusu oldu. Gelen son duyuruya göre YKS 2.ek tercih tarihleri belli oldu. Böylelikle ilk yerleştirmelerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar bu tercihlerde üniversitelerin boş kontenjanlarına göre yeniden şansını deneyecek.
YKS 2. EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS ek tercih tarihleri açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, resmi Twitter hesabından YKS 2. ek yerleştirme ile ilgili açıklamada bulundu.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 'Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.' dedi.
140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ
140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün 140 puan alanların tercih sürecine ilişkin daha öncesinde "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak.
1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.
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