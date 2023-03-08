YKS 2. dönem konuları sınava dahil mi? 2023 YKS TYT- AYT- YDT konuları ve soru dağılımı nasıl olacak? 12. SINIF 2.DÖNEM MÜFREDATI...
Son dakika haberine göre; YKS sınav ve başvuru tarihi netleşti. YKS konu dağılımı ile ilgili daha önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 12'nci sınıfın 2. dönem konularının sınava dahil olmayacağı belirtildi. YKS başvuru ve sınav tarihinin de netleşmesiyle birlikte YKS (TYT- AYT- YDT) konuları yeniden gündeme geitrildi. Peki, YKS 2. dönem konuları neler? İşte, 2023 YKS ( TYT- AYT- YDT) konuları ve soru dağılımı!
Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin etkilediği bölgelerde eğitim alan öğrencilerin 2. dönem devam zorunluluğunun kaldırıldığı açıklanmıştı. Konununa ardından YKS sınav konularında değişikliğe gidildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada 12'nci sınıfın 2. dönem konuları sınava dahil olmayacağını belirtti. YKS başvuruları 8 Mart'ta (bugün) başladı. Peki, YKS 2. dönem konuları neler? İşte, 2023 YKS sınav konuları ve soru dağılımı...
YKS SINAVI VE BAŞVURU TARİHLERİ
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir.
YKS SINAVI SINAV SÜRESİ VE SORU SAYISI
TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alıyor. TYT'de toplam soru sayısı 120 ve sınavın süresi 135 dakikadır.
AYT, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerindenoluşuyor.AYT sınavında toplamda 160 soru çıkmaktadır. Sınav süresi ise 180 dakikadır.
YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılıyor. YDT sınavın toplam 80 soru bulunur ve toplam süre 120 dakikadır.
YKS 12. SINIF 2. DÖNEM MÜFREDAT KONULARI
MATEMATİK
Türev
Anlık Değişim Oranı ve Türev
Türevin Uygulamaları
İntegral
Belirsiz İntegral
Belirli İntegral ve Uygulamaları
Analitik Geometri
Çemberin Analitik İncelenmesi
EDEBİYAT
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1950-1980 Arası) Türk Romanı
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
Dünya Edebiyatında Roman
Paragrafta Anlam
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu
Dünya Edebiyatında Deneme
Cumhuriyet Dönemi'nde (1923-1960 Arası) Deneme
Cumhuriyet Dönemi'nde (1960 Sonrası) Deneme
Cumhuriyet Dönemi'nde Söylev
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev
İNKILAP
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
Atatürk Dönemi'nde İç Politikadaki Gelişmeler
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Başlıca Gelişmeler
İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Gelişmeler
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
II. Dünya Savaşı
II. Dünya Savaşı'nda Türkiye
II. Dünya Savaşı'nın Sonuçları
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
1945-1950 Yılları Arasında Türkiye
II. Dünya Savaşı Sonrasında Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası
1950'lerde Türkiye
Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
1960 Sonrasında Dünya Siyaseti
1960'lardan itibaren Türk Dış Politikası
1960-1990 Yılları Arasında Türkiye
XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
1990 Sonrasında Türkiye
1990 Sonrasında Dünya'daki Gelişmeler ve Türkiye Etkileri
GEOMETRİ
Analitik Geometri
Çemberin Analitik İncelenmesi
BİYOLOJİ
Bitki Biyolojisi
Bitkilerin Yapısı
Bitkilerde Madde Taşınması
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Canlılar ve Çevre
Canlılar ve Çevre
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