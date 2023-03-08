08 Mart 2023, Çarşamba
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Son dakika! YÖK’ten kadınlara 8 Mart müjdesi: Kontenjan açılacak

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 08.03.2023
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Son dakika! YÖK’ten kadınlara 8 Mart müjdesi: Kontenjan açılacak

Son dakika haberleri... Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında müjdeyi açıkladı. Özvar, "Farklı nedenlerle üniversiteye gidememiş 34 yaş üstü kadınlara bu yıl ilk kez devlet üniversitelerinin önlisans ve lisans programlarında kontenjan ayrıldı." ifadelerini kullandı.

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