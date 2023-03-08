29.dönem POMEM mülakat sonuçları BUGÜN açıklanır mı? POMEM başvuru şartları neler?
POMEM mülakat sonuçları, polis olmak isteyen binlerce aday tarafından sorgulanıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek 13 bin polis alımı için mülakatlar geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Mülakat sonuçlarını bekleyen adaylar gözlerini yapılacak duyuruya çevirdi. Peki, POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
29. dönem POMEM mülakat sonuçları için tarih araştırmaları gündemde yer almaya devam ediyor. Polis olabilme hayaliyle mülakatlara katılan binlerce kişi, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak açıklamayı bekliyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek 13 bin polis alımı için mülakatlar geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polis Akademisi Başkanlığı, lisans mezunu (8 bin 160) erkek, (2 bin 240) kadın, önlisans mezunu (800) erkek, (1.800) kadın olmak üzere toplam (13 bin) öğrenci alımı gerçekleştirecek.
POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM mülakat sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ederken, gözler sonuçlar için Polis Akademisi Başkanlığı'na çevrildi. POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir bilgi verilmedi.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır.
POMEM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
POMEM sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.Sınav sonuçları açıklandığı zaman Polis Akademisi Başkanlığı'nın aşağıda yer alan duyurular ekranından mülakat sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
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