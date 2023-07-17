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İstanbul Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi kontenjanları! 2 ve 4 yıllık taban puanları, başarı sıralaması...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.07.2023
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İstanbul Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi kontenjanları! 2 ve 4 yıllık taban puanları, başarı sıralaması...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda TYT, AYT ve YDT oturumları tamamlandı ve milyonlarca üniversite adayı gözlerini tercih dönemine çevirdi. YKS sonuçlarının ardından hangi üniversitede, hangi bölümün, kaç puanla öğrenci aldığı sorgulanıyor. Birçok adayın merak ettiği konulardan biri de İstanbul Üniversitesi'nin bölümleri ve taban puanları oldu. İşte 2023 yılı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi taban puanı!

İstanbul Üniversitesi taban puanları araştırılmaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamalanmasının ardından adaylar tercih işlemlerine yöneldi. Milyonlarca üniversite adayı, hangi üniversitede hangi bölümün kaç puanla öğrenci aldığını merak ediyor. İşte, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi taban puanları kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler...

2023 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANI VE SIRALAMASI KAÇ?

Haziran ayının 17'si ve 18'inde yapılan YKS sınavına giren adaylar TYT, AYT ve Dil alanlarında girdikleri oturumlarda, aylardır verdikleri emeklerin karşılığını alabilmek için ter döktü. İstanbul Üniversitesi senelerdir en çok tercih edilen Hukuk fakültelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Hukuk fakültesini seçecek adayların birçoğu lisans eğitiminin ardından hakim ve savcı olmak için adım atıyor.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 3 farklı program uygulanıyor. Bunlar şöyle:

Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli)-EA- 462,24567 Başarı sıralaması: 602

Hukuk-EA- 409,97264 Başarı sıralaması: 5.691

Hukuk (İÖ)-EA-397,87682 Başarı sıralaması: 9.130

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE BAŞKA HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Tıp Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Hukuk Fakültesi

İktisat Fakültesi

İşletme Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Edebiyat Fakültesi

Fen Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Mühendislik Fakültesi (Çeşitli bölümleri içerir: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği vb.)

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

letişim Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Fakültesi

Orman Fakültesi

İşletme İktisadı Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Devlet Konservatuvarı

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