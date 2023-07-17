İstanbul Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi kontenjanları! 2 ve 4 yıllık taban puanları, başarı sıralaması...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda TYT, AYT ve YDT oturumları tamamlandı ve milyonlarca üniversite adayı gözlerini tercih dönemine çevirdi. YKS sonuçlarının ardından hangi üniversitede, hangi bölümün, kaç puanla öğrenci aldığı sorgulanıyor. Birçok adayın merak ettiği konulardan biri de İstanbul Üniversitesi'nin bölümleri ve taban puanları oldu. İşte 2023 yılı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi taban puanı!
İstanbul Üniversitesi taban puanları araştırılmaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamalanmasının ardından adaylar tercih işlemlerine yöneldi. Milyonlarca üniversite adayı, hangi üniversitede hangi bölümün kaç puanla öğrenci aldığını merak ediyor. İşte, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi taban puanları kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler...
2023 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANI VE SIRALAMASI KAÇ?
Haziran ayının 17'si ve 18'inde yapılan YKS sınavına giren adaylar TYT, AYT ve Dil alanlarında girdikleri oturumlarda, aylardır verdikleri emeklerin karşılığını alabilmek için ter döktü. İstanbul Üniversitesi senelerdir en çok tercih edilen Hukuk fakültelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Hukuk fakültesini seçecek adayların birçoğu lisans eğitiminin ardından hakim ve savcı olmak için adım atıyor.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 3 farklı program uygulanıyor. Bunlar şöyle:
Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli)-EA- 462,24567 Başarı sıralaması: 602
Hukuk-EA- 409,97264 Başarı sıralaması: 5.691
Hukuk (İÖ)-EA-397,87682 Başarı sıralaması: 9.130
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE BAŞKA HANGİ BÖLÜMLER VAR?
Tıp Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisat Fakültesi
İşletme Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Mühendislik Fakültesi (Çeşitli bölümleri içerir: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği vb.)
Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
letişim Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Fakültesi
Orman Fakültesi
İşletme İktisadı Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Devlet Konservatuvarı
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