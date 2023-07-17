İstanbul Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi kontenjanları! 2 ve 4 yıllık taban puanları, başarı sıralaması...

2023 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANI VE SIRALAMASI KAÇ?

Haziran ayının 17'si ve 18'inde yapılan YKS sınavına giren adaylar TYT, AYT ve Dil alanlarında girdikleri oturumlarda, aylardır verdikleri emeklerin karşılığını alabilmek için ter döktü. İstanbul Üniversitesi senelerdir en çok tercih edilen Hukuk fakültelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Hukuk fakültesini seçecek adayların birçoğu lisans eğitiminin ardından hakim ve savcı olmak için adım atıyor.