Yılbaşında okullar tatil olacak mı? Okul olacak mı? 30 Aralık Cuma günü resmi tatil mi? Tam gün mü, yarım gün mü?

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA TATİL Mİ?

1 Ocak tıpkı diğer birçok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de resmi tatil olarak kabul ediliyor. 2023 yılında Pazar gününe denk gelen ve resmi tatil olan 1 Ocak'ta, özel sektör çalışanları, çalışmaları halinde mesai ücreti alacak. Ya da o gün izinli olarak geçirecek. Aynı zamanda 31 Aralık Cumartesi günü resmi tatil olmadığından Cumartesi çalışan özel sektör mensupları, yılın son gününde ekstra mesai ücreti almayacak.