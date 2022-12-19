Yılbaşında okullar tatil olacak mı? Okul olacak mı? 30 Aralık Cuma günü resmi tatil mi? Tam gün mü, yarım gün mü?
2023 yılına sayılı günler kala yeni yılın heyecanı ile dolup taşan çocuklar detayları araştırıp o gün okula gidip gitmeyeceklerini öğrenmeye çalışıyorlar. Kimisi için önemli bir anlam ifade eden kimisi içinde hiçbir değeri olmayan yeni yılda herkesin ortak olarak merak ettiği bir şey var, o da 31 Aralık resmi tatil mi, değil mi? Yılbaşında okullar tatil olacak mı? İşte konuya ilişkin detaylar...
Aralık ayının son bulmasına iki hafta kala yılbaşının resmi tatil olup olmayacağı özellikle öğrencielr tarafından araştırılmaya başlandı. Bu sene 31 Aralık cumartesi gününe denk geldiği için 30 Aralık tarihinde okulların yarım gün mü yoksa tam gün mü olacağı araştırılmaya başlandı. Peki yılbaşında okullar tatil olacak mı? 30 Aralık Cuma günü resmi tatil mi? Tam gün mü, yarım gün mü? Okul olacak mı?
30 ARALIK CUMA OKULLAR TATİL Mİ?
Öncelikle şunu belirtelim ki 30 Aralık Cuma günün tatil olup olmayacağına dair henüz hiçbir resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
2023 YILBAŞI TATİLİ OLACAK MI?
Yılbaşı 2022 bu yıl cumartesi ve pazar günlerine denk geliyor. 1 Ocak'ta her yıl olduğu gibi resmi tatil uygulanırken, 31 Aralık resmi tatil olmayacak.
ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA TATİL Mİ?
1 Ocak tıpkı diğer birçok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de resmi tatil olarak kabul ediliyor. 2023 yılında Pazar gününe denk gelen ve resmi tatil olan 1 Ocak'ta, özel sektör çalışanları, çalışmaları halinde mesai ücreti alacak. Ya da o gün izinli olarak geçirecek. Aynı zamanda 31 Aralık Cumartesi günü resmi tatil olmadığından Cumartesi çalışan özel sektör mensupları, yılın son gününde ekstra mesai ücreti almayacak.
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