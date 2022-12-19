VGM üniversite burs sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklanmasının ardından yükseköğrenim burs sonuç tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2022-2023 VGM yükseköğrenim burs sonuçları henüz açıklanmadı. VGM'den yapılan açıklamada, "01 Aralık 2022 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." denildi.