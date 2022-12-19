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VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2022 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
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VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları için heyecan dorukta. 2022-2023 VGM yükseköğrenim bursu için başvuru yapan öğrenciler, VGM'den gelecek açıklamaları bekliyor. Ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklanması ile birlikte gözler yükseköğrenim bursuna çevrildi. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında son gelişmeler...

VGM üniversite burs sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklanmasının ardından yükseköğrenim burs sonuç tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2022-2023 VGM yükseköğrenim burs sonuçları henüz açıklanmadı. VGM'den yapılan açıklamada, "01 Aralık 2022 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." denildi.

VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 200,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 650,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 650,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar 2022-2023 eğitim döneminde artacak.

BURSLAR NE ZAMAN, NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.

KİMLER YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

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