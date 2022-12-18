Ocak tatili hangi gün, ne kadar sürecek? 2022-2023 Ocak’ta karneler ne zaman alınacak? 2022-2023 MEB TAKVİMİ

Ocak tatili ne zaman başlıyor sorusunun cevabı merak ediliyor. Yaklaşık 19 milyon öğrenci 2022-2023 birinci dönem ara tatilinin ardından yarıyıl tatili (15 tatil) için geri sayım yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte tarihler netleşti. Peki ocak tatili hangi gün, ne kadar sürecek?