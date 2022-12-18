Ocak tatili hangi gün, ne kadar sürecek? 2022-2023 Ocak'ta karneler ne zaman alınacak? 2022-2023 MEB TAKVİMİ
Ocak tatili ne zaman başlıyor sorusunun cevabı merak ediliyor. Yaklaşık 19 milyon öğrenci 2022-2023 birinci dönem ara tatilinin ardından yarıyıl tatili (15 tatil) için geri sayım yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte tarihler netleşti. Peki ocak tatili hangi gün, ne kadar sürecek?
Ocak tatili ne zaman başlıyor sorusunun cevabı merak ediliyor. Yaklaşık 19 milyon öğrenci 2022-2023 birinci dönem ara tatilinin ardından yarıyıl tatili (15 tatil) için geri sayım yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte tarihler netleşti. Peki ocak tatili hangi gün, ne kadar sürecek?
OCAK TATİLİ NE ZAMAN?
Öğrencileri ikinci dönem ara tatilinden önce 2 haftalık yarıyıl tatili bekliyor. Öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında uygulanacak.
17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. İkinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek. Bu bilgi ışığında okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.
2022 VE 2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Yarıyıl tatili: 23 Ocak-3 Şubat 2023
İkinci ara tatil: 17-20 Nisan 2023
Yaz tatili: 16 Haziran 2023
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- Ocak tatili hangi gün, ne kadar sürecek? 2022-2023 Ocak'ta karneler ne zaman alınacak? 2022-2023 MEB TAKVİMİ
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