Yeni müfredatta dikkat çeken detay! Öğrenciler yaşayarak öğrenecek





BUNU YAPTIRMAYIZ DİYENLER VAR

Bakan Tekin, müfredata yönelik eleştirilerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Genel anlamda eleştirileri üçe ayırıyorum. Birincisi; içerikle ilgili yapıcı, karşı olsalar da bilimsel gerekçelerle neden karşı olduklarını anlatan eleştiriler. Bunlara itirazım yok. İkincisi tamamen ideolojik. Bilimselliğe yönelik kriterleri hiç kimse tek başına belirleme yetkisini kendisinde bulamaz. Kimse 'Atatürkçülük ve laiklik sadece bana aittir, bununla ilgili kriterleri sadece ben koyarım' dememeli veyahut bu konulara şu kadar yer vereceksiniz konusunda dayatma içinde olmamalı. Üçüncüsü daha trajik. Hiçbir şey söylemeden 'Biz size bunu yaptırmayız' diyorlar. Bunu da ciddiye alacak halimiz yok."

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